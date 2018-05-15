行政院搶救低薪 高思博:開錯藥方

2018-05-15 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



針對行政院14日祭出將政府機關派遣工調薪至3萬元藉此搶救低薪，準備參選台南市長的前行政院政務委員高思博指出，把勞工薪資過低歸結為少數人的問題，政府與民眾認知差距太大，且行政院不但開錯藥方還完全沒有抓到重點，根本是一場政治性的記者會，重點在欺騙人民。

同樣有意代表國民黨參選台南市長的前台南大學校長黃秀霜今天則提出自己的勞工政策，包括在台南設立勞檢處等。承諾如果當選會與勞工站在一起，

目前台南市政府臨時派遣工約2900人，平均月薪為22k，若按行政院規劃將月薪調至30k，則台南市府每月將增加2千320萬元的支出，一年約需2億7840萬元的經費，對此，高思博表示，能夠增加派遣工的薪資，當然贊成，但目前台南市府財政困窘，警消和教師的待遇已是六都最低，除非中央補助，否則也只是空話一場。

高思博指出，政府說要搶救低薪，但是定調錯誤，整場記者會先把「低薪」定調為少數人的問題，還說國人去年第1季實質總薪資為5萬9852元，不但成長還創新高，但這個數字卻和一般民眾普遍的認知有極大差距，高思博說，「低薪」不是少數人的問題！國人薪資已經10多年沒有成長，哪裡只是少數人的問題？一般民眾都認為這是普遍性的問題，所以，行政院是抓錯藥方了，而且完全沒有抓到重點，根本是牛頭不對馬嘴。