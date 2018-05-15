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金融業平均薪資8.6萬 一般民眾的1.73倍

2018-05-15 13:05聯合報 記者孫中英╱即時報導

金管會表示，截至去、106年底，金融業從人數已達51.55萬人，平均每22名就有1名是金融從業人員。依據行政院主計總處統計，106年度金融服務業每月平均薪資為8萬6294 元，為全國平均薪資的1.73倍，對提升台灣全體薪資水準有很大助益。根據主計總處統計，台灣去年每人每月平均總薪資為4萬9989元。

但有金融業者表示，金融業年輕員工「起薪」不會這麼高，視學歷，多在3萬、4萬元左右，月薪達8萬以上，應是已有一些資歷員工，同時金融從業人員中，很大部分是屬於業務行銷的外勤，若業績不錯，也會拉抬總薪資。

金管會主委顧立雄明天(16日)赴立法院財委會，應邀就「政府全力解決低薪問題，金管會相關因應施政作為」做專題報告。報告中還提到，據證交所及櫃買中心統計，上市櫃櫃公司106年度 員工福利費用(包含薪資費用、勞健保及退休金費用等)達1兆5119億元，較105年度增加741億元，增加比率為5.15%。

金管會表示，除鼓勵金融業者加薪，還要求金融業揭露基層員工薪資或調薪狀況，非上市櫃金融業者部分，已修正「非上市櫃金融 業者部分，已修正「非上市櫃金融 業者部分，已修正「非上市櫃金融 業者部分，要求比照CSR揭露內容，於年報中增列揭露基層員工薪資調整資訊，並要求證交所編製及推廣「臺灣高薪 「臺灣高薪 100 指數及薪酬指數」。

金管會表示，已請證交所及櫃買研議，將公布上市櫃公司「平均薪資費用」偏低，且與其經營績效顯不相當之公司名單，以引導上市櫃公司適當合理調整員工薪資報酬，將獲利回饋員工，以善盡企業社會責任。

金管會主委顧立雄明天將赴立院財委會，就金管會解決低薪問題做報告。聯合報系資料照
金管會主委顧立雄明天將赴立院財委會，就金管會解決低薪問題做報告。聯合報系資料照
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薪資金融業金管會

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