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科技部修正 技轉人員可領「業務獎金」

2018-05-15 12:18聯合報 記者林良齊╱即時報導

科技部近日修正發布「科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」，修法配合行政院成果辦法完備利益迴避與資訊揭露的範圍與程序，把紅線劃清楚外，也針對如何鼓勵學研機構積極投入技轉，未來只要學校技轉成功除了要分配給發明人外、也應分配一定比例予技轉人員，外界認為就如同「業務獎金」一樣。

科技部原規範學研機構技轉所取得的權利金皆須上繳一定比例至科發基金，此次修正後只要經科技部核可後，得減免技轉收入繳交政府的金額比例，讓學研機構得自行彈性運用該筆收入，持續投入推廣科研成果，發揮科研補助的最佳效益。

科技部表示，此次修法針對技轉人員，給予激勵技轉人員積極投入業務的誘因，以及提供一個可使其安心無慮地貢獻所長的行政決策環境，辦法中增訂條文，規範學研機構應將一定比例的成果收入分配給技轉有功人員，且技轉人員在履行勤勉義務且無牟取非法利益之情況下，可免除其研發成果定價中因後續價格變化產生的決策責任，希望藉由技轉人員盡其所能地展現專業，創造出科研成果商業化的最大價值。

科技部部長陳良基說，這次修法，除了配合母法完備細節規範，避免學研機構人員在技轉時，因一時不慎而違法受罰外，更重要的是透過新訂激勵學研機構、技轉人員的做法，鼓勵學研機構大步向前推技轉，不須擔心究責而保守以對，希望學研機構積極作為，共同催出科研成果為社會、產業所用的最大價值。

科技部產學司科長許華偉指出，過去技轉權利金分配往往僅給發明人，但其實技轉人員也是十分辛苦的，因此此次增加技轉分配一定比例的給技轉人員，而未來如果技轉人員在無牟取非法利益的情況下，也可免除研發成果定價中因後續價格變化產生的決策責任。

許華偉也說，過去技轉時許多人擔心違法、挨告，因此不願意技轉，但此次修法把紅線劃清楚，讓研究人員、技轉人員沒有後顧之憂。

陳良基

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