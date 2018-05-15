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政府解決低薪政策被罵翻不見國民黨 孫大千：又神隱？

2018-05-15 09:04聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

前立委孫大千說，國民黨中央現在是打算要轉型成為「神龍見首不見尾」的「神隱政黨」了嗎？兩岸關係和發展經濟原本就是國民黨的拿手強項。但是，當台北市長柯文哲嗆聲國民黨的兩岸政策，以及行政院長賴清德開始全面啟動解決低薪問題的關鍵時刻，國民黨為何卻是無聲無息，無動於衷呢？

孫大千指出，首先，柯文哲為了轉移他在「兩岸一家親」道歉事件中的衝擊，公開質疑「國民黨主席吳敦義敢去中國大陸講一中各表嗎，他也不敢啊。」藉此機會，國民黨應該向台灣人民進行對話，清楚說明兩岸論述。在國民黨執政八年期間，以「九二共識，一中各表」的原則，建立了兩岸之間和平雙贏的局面，和外交休兵的默契，更重要的是，台灣並没有被任何人賣掉。

孫大千說，當柯文哲的兩岸政策信用破產的時刻，國民黨為什麼不把握機會奪回兩岸政策的發言權呢？這才是一個要重返執政的政黨應該展現的霸氣和魄力啊！不是嗎？

其次，孫大千說，「如何解決台灣的低薪困境？」是年輕世代最在意關心的切身議題，哪一個政黨若能提出有效的改善方案，必將引領潮流，呼風喚雨。為了解決低薪問題，行政院提出十大政策，可惜方向錯誤，效果有限。身為台灣執政時間最長的政黨，擁有豐富的經驗和優秀的人才，此時此刻，「搶救低薪」更應是國民黨責無旁貸的使命，我們怎麼可以坐視不理，怎麼可以缺席擺爛呢？

孫大千表示，在這個全新的世代裡，一個具有未來性的政黨，可以沒有黨產，可以沒有資源，但是，不可以沒有企圖心，不可以沒有使命感！

國民黨孫大千低薪

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