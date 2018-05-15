「移工拉低平均薪資？」政院5藥方救低薪 但一席話惹議

2018-05-15 00:36 聯合報 記者鄭媁／台北報導



行政院昨日公布我國薪資現況、低薪研究及其對策，副院長施俊吉表示，過去台灣薪資不成長的原因，有統計問題。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

民進黨政府執政滿兩周年前夕，行政院長賴清德昨天宣布，針對一萬六千名公務機關月薪低於三萬元的派遣或臨時工，明年起加薪至三萬元，預估將需九億六千萬元經費，盼政府帶動、激勵企業加薪；此外，今年第三季要討論的基本時薪，可望從一百四十元調至一百五十元。

外界關心我國低薪情況，政院指出薪資不成長的可能原因，共有五大因素：全球化、過度教育讓學歷貶值、移工增加拉低平均薪資，雇主有加薪但勞工無感，以及去年薪資已經顯著成長。

低薪可能的因素之一，「全球化使然」。政院表示，台灣與中國大陸雙邊貿易與投資關係使雙方實質薪資差距縮小，從二○○一年開始，台灣薪資與中國薪資逐漸趨同，但韓國、新加坡等國家的薪資則持續維持成長，所以其薪資水準高於我國。

實質總薪資近六萬新高？

行政院副院長施俊吉還在記者會上表示，今年第一季實質總薪資創歷年同期新高，加計年終獎金等非經常性薪資後，高達每月五萬九八五二元，創歷年同期新高。不過，行政院只選擇第一季領有年終獎金的總薪資數字，明顯高於全年其他各季的薪資，昨天也引起熱議，因為很多上班族的一般月薪根本沒有這麼多。

行政院公布「我國薪資現況、低薪研究及其對策」，短期五項政策包括：公部門主動帶頭解決低薪、薪資列入政府採購及頒發獎項之加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化、提高基本時薪。

施俊吉在會中點名，我國低薪受雇者多集中在服務業的「批發及零售業」、「住宿及餐飲業」與「支援服務業」，服務業占受雇人數占比近六成；但月薪在三萬元以上的占比僅達到三成四，近六成受雇者月薪未達三萬元，顯示服務業低薪問題嚴重。

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「移工增加 平均當然下跌」

施俊吉還說，過去台灣薪資不成長的原因有統計問題：一九九一年時期外籍移工不到一萬人，但二○一六年移工已逾六十二萬人，以前計算薪資都把移工計算在內，但移工很多是領法定最低工薪，「多增加六十二萬人，當然使平均數下跌」。

政院：只是指出統計影響

不過施俊吉移工拉低國人平均薪資說法也引發爭議。行政院發言人徐國勇澄清，國人平均薪資納入移工一併計算，可能無法單純呈現國人薪資成長幅度，這只是指出統計上可能影響；但同步提升外籍移工薪資、保障移工權益，也是政府的施政目標之一。

至於行政院解決低薪的中期政策，包括增加投資與就業機會、降低受薪階級負擔、補助及獎勵加薪企業等；長期則是加速產業轉型、制訂最低工資法保障非典型就業者。