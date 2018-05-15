林伯豐：應優先改善投資環境

行政院昨（14）日宣布擬提高基本時薪及政府派遣工月薪，工商團體對調漲基本時薪反應激烈，認為今年整體景氣不佳，企業經營困難，若貿然調漲，勢必增加企業負擔，其中餐飲、旅館業受衝擊最大，屆時只能以漲價因應，讓國內內需陷入空洞化的惡性循環。

工總常務理事何語表示，行政院喊出基本時薪由現行140元調漲至150元的時機並不恰當，今年整體景氣不佳，加上近期油價飆升，企業成本負擔日趨沉重，機構也預期台灣GDP第2、3季持續下修，若貿然調高基本時薪，不僅加重企業負擔，也將帶動物價上漲，導致國內內需消費萎縮情勢加劇。

工商協進會理事長林伯豐表示，調高基本時薪對服務業影響最大，政府改善薪資應從改善投資環境、調整稅制政策、鼓勵企業員工分紅等方式進行，若只是喊漲基本薪資，最後無法達到預期效果。

商總理事長賴正鎰表示，調漲基本時薪有其機制，將由第3季所召開的基本工資審議委員會審議，不是由政府喊一喊就可定調，盼政府尊重協商機制，別為了選舉而漫天喊價。

由於速食業和超商有最多計時人員，基本時薪若調高，所受衝擊最大。統一超商、全家便利商店、麥當勞與摩斯漢堡皆表示，目前還沒有進一步的資訊，未來如有正式公布相關政策，會遵從法令規定並落實實施。

業者認為，企業必需創造更具附加價值的產品服務，才能具備競爭力。