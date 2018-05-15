公部門派遣工低薪 將先解決

2018-05-15 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



行政院長賴清德昨(14)日表示，接下來政府部門帶動加薪的政策，將聚焦在月薪3萬元以下的外包派遣人員，雖然不是對所有公務人員加薪，但解決低薪問題也就等於加薪。

行政院副院長施俊吉在報告中表示，若未來僅針對公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人，以及派遣人員共1.6萬名低薪人員，將其薪資提高至3萬元，初估每年增加薪資費用約9.6億元。

施俊吉說，這類低薪員工，多從事庶務性電話服務、檔案管理、駕駛、清潔、保全、資訊維護，以及文書處理等簡易工作。

因此，替上述低薪人員加薪也不是即刻全面性加薪；賴揆表示，主計總處今年在籌編人員預算時，會先替第一批月薪在3萬元以下者加薪；人事總處也會依其工作性質研議如何調薪。

520前針對政府施政方向進行說明，賴揆選擇處理的第一項政策，就是如何處理低薪的問題，可見他對此情況的重視。賴揆說，解決低薪的方案不會只有一個，政府根據短中長期共提出十大政策方案，以短期而言，主要包括公務部門主動解決低薪，薪資列入政府採購及頒發獎項的加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化、提高時薪等。

至於中長期政策，則包括增加投資、加速產業升級、降低受薪階級負擔、提升人力素質和縮小學用落差。