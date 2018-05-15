零售、餐飲業 問題嚴重

2018-05-15 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



台灣薪資倒退十多年，行政院昨（14）日點名，造成台灣低薪的原因包括台廠外移大陸投資、學歷貶值、外勞薪資拉低平均、雇主加薪但勞方無感等。此外，台灣低薪族集中在批發零售、住宿餐飲及支援服務業。

行政院副院長施俊吉昨天花了大部分的時間，來解釋造成台灣低薪的原因；談到雇主加薪，勞方卻無感時，施俊吉說，自2001年起，我國相繼實施就業保險與勞退新制，且數度調升勞健保費，使得「非薪資報酬」增加，但勞方感受不到。

主計總處統計，2001年的非薪資報酬約7.1萬元，但2016年已上升到9.5萬元，成長幅度逾三成。