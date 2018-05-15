政院出招 基本時薪上看150元

行政院長賴清德（左）昨天率領行政院副院長施俊吉（右）等部會首長一起舉行記者會，宣示要解決低薪問題。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 行政院副院長施俊吉昨（14）日表示，解決低薪快速有效的短期措施，就是提高時薪，目前基本工資的時薪與月薪已經脫鉤，每小時基本工資為140元，下個目標「很可能」是每小時150元。

勞動部長許銘春對此表示，提高時薪、提高基本工資是大家的共識，基本工資審議委員會第3季將討論對策，檢討基本工資的月薪與時薪是否需要調整，搶救青年低薪。但勞動部強調，必須等到基本工資審議委員會進行相關討論，不一定會直接漲滿150元，必須有審慎評估後，才會有定案。

主計總處主計長朱澤民表示，我國目前時薪在150元以下的勞工約有34萬人。

施俊吉也說，將來時薪若繼續提高，勢必有雇主會設法規避，改以月薪折抵的時薪計算工資，因此勞動部會有配套措施，工作在一定時數以下時，不能以月薪折抵的時薪計算薪水；工作在一定時數以上者，雇主就不能逃避以時薪雇用，而是要以月薪支付，也要付勞健保。

施俊吉強調，基本工資的時薪會漸進式調整，更高的時薪可能要再等一段時間，才會逐漸達成。

現行基本工資月薪為2.2萬元，若以每月工作22天、每天八小時計，基本工資的月薪工資率為125元，但現行基本工資時薪為140元，較125元高出12％；其目的是反映非典型工作應有的補償，包括工作時間及時數不固定，不享有休假日權利。

勞動部次長施克和表示，針對基本時薪調高到150元，行政部門已經評估討論一段時間，也有相當的分析和共識，特別照顧低薪勞工是資方和政府都要面對的，提高時薪是政策方向，他相信社會支持度會很高。