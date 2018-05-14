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救低薪！時薪擬調高到150元 年底送案

2018-05-14 23:32聯合報 記者吳佩旻彭宣雅／台北報導

行政院長賴清德（左）趕在五二○前祭出政策利多，昨天率領行政院副院長施俊吉（右）等...
行政院長賴清德（左）趕在五二○前祭出政策利多，昨天率領行政院副院長施俊吉（右）等部會首長一起舉行記者會，提出低薪問題的對策。 記者蘇健忠／攝影
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行政院長賴清德昨天宣布未來將逐月把月薪低於三萬元的政府派遣、約聘雇及臨時工，調至三萬元，並建議將基本工資時薪從一四○元上調至一五○元。勞動部許銘春表示，提高時薪、提高基本工資是大家的共識，基本工資審議委員會第三季將討論對策，搶救青年低薪。

勞動部會後表示，必須等到基本工資審議委員會第三季進行相關討論，不一定會直接漲滿一百五十元，必須審慎評估後才會定案。勞動部長辦公室轉述，許銘春說不管最後結果如何，都會在年底送出法案，她會為此負責。

不過，國民黨立委蔣萬安昨在立法院衛環委員會質疑，派遣是低薪的元凶，前部長郭芳煜曾承諾，要求國營事業以每年百分之三的比率，逐步調降非典型派遣員工人數，現在行政院還要幫派遣員加薪，與勞動部政策背道而馳。

許銘春則回應，派遣問題沒辦法一朝一夕解決，行政院將派遣員加薪到三萬元，是政府帶頭示範，希望民間跟進調薪，先解決派遣的低薪問題。

對此，台灣青年勞動九五聯盟理事長周于萱認為，調漲薪資當然很好，但目前政府對青年的許多政策都有問題，包括就業前就先背就學貸款、房價過高等問題，許多年輕人出社會的第一份工作，老闆不願投保勞健保或勞退，這直接影響年輕人之後的薪資待遇，以及整體工作年資，工作必須延後退休，因此除薪資調整，應全盤檢討配套措施。

她也指出，調整到一百五十元不是不可能，雖然仍是明顯不足，但若一次調太高，又會有慣老闆跳出來吶喊吃不消，連帶許多物價突然上漲，就像上次從一百三十三元調漲到一百四十元。她認為，薪資調漲是必要的，但仍須循序漸進。

勞動部薪資基本工資許銘春賴清德

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