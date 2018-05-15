酸低薪 10大幹話王出列 第一名的是...

2018-05-15 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／報導



為帶動產業加薪，行政院長賴清德昨天宣布中央政府機關未來逐步將月薪低於3萬元的政府派遣及臨時工起薪調高至3萬元，並建議將基本工資時薪由140元上調至150元。他說，低薪問題是社會關注的重大議題之一，蔡英文總統也非常重視，社會要求政府應該提出星觀對策來解決。行政院參考各界意見並召開多次跨部會會議，希望社會大眾都能夠支持。

台灣長期薪資偏低，卻不是人人都懂年輕人領低薪的痛苦。近年大人物或大老闆發言經常惹火年輕人，可見要徹底改善台灣的薪資條件，其實還有很長的一段路要走。

●「年輕人太會花錢」 徐重仁被退休

徐重仁的失言風波引發年輕人眾怒，算是近年「倚老賣老卻踢到鐵板」最經典一例。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

全聯福利中心前總裁徐重仁的失言風波引發年輕人眾怒，算是近年「倚老賣老卻踢到鐵板」最經典一例。2017年4月，徐在新書發表會中脫口「年輕人很會花錢」，他指出，到機場看一看，很多年輕人出國旅遊，老一輩的人反而很少，他認為現在年輕人受到的誘惑很多。

徐重仁還說，年輕人每個人都想擁有新手機、想花更多錢，但在經濟不允許的情況下，應該少花一點，「做自己能力範圍內」的事。他還以自己為例，自稱1977年剛進社會時薪水只有9000元，什麼事情都要做，還要付房貸、吃飯，生活很辛苦，「但這些都是暫時的，老闆看到你很認真就會幫你加薪。」

沒想到此話一出，引發眾怒，網友留言灌爆全聯臉書，也誓言以後再也不去全聯。隨後全聯為了平息戰火，由徐重仁親自道歉坦承失言；徐也於同年6月申請退休，但否認與失言有關。

●清德無賴師：薪水不划算就當作做功德

賴清德曾說，長照照服員若覺得薪水3萬多元覺得不划算，就當做功德， 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

賴清德曾說，長照照服員若覺得薪水3萬多元覺得不划算，就當做功德、做善事，同樣引發軒然大波。由於賴清德過去就曾說過消防員捕蜂捉蛇也是做功德，引來消防員撻伐，因此隨後又提出長照員低薪功德說，讓網友更加氣憤，輔大助理教授周偉航甚至嘲諷賴是勸人向善的宗教領袖「清德無賴師」。

●施俊吉：「外勞」增加 拉低平均薪資

行政院最近浩浩蕩蕩舉行多場解決青年低薪對策記者會，會中提出短中長期的10大解決低薪政策，結果行政院副院長施俊吉解釋薪資不成長的可能原因時，直指「外勞」人數增加，拉低平均薪資，挨批有歧視外籍移工之嫌。

不過行政院也發聲明澄清，不但將施說的「外勞」改為「外籍移工」，又強調施指的是統計上可能的影響，但同步提升外籍移工薪資、保障外籍移工權益，同樣是政府的施政目標之一。

2015年3月，時任經濟部長鄧振中出席工商協進會理監事聯席會，就「台灣的挑戰與機會」進行專題演講，演講後回應與會者「反商仇富」的議題時表示，在他年輕的時代，都是靠自己努力去爭取，不像現在年輕人都問：「社會給了我什麼？」

鄧振中當時強調，在「問社會給了什麼」之前，應先看「自己做了多少努力。」他還說，對現在年輕人只想「分配」、只問「社會給了我什麼」的分配想法，不是很贊同，想獲得就要競爭，「要靠自己努力，而不是分配。」

●戴勝益：月薪三萬 打電話跟爸媽要二萬

王品集團董事長戴勝益，2013年「若賺不夠，就回家跟爸媽要」發言，讓家長傻眼。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

王品集團董事長戴勝益，2013年受邀參加台中中興大學畢業典禮致辭，卻對台下年輕人說，未來月入不到5萬元就不要存錢，應多花錢和朋友交際，若是不夠，「就回家跟爸媽要」，讓觀禮家長傻眼。

戴勝益說「第一個月薪只有3萬的話，打電話回家跟爸媽要2萬。」相關言論被網友砲轟，有人說，不是每個人都像戴董一樣是富二代，也有人批評戴根本是晉惠帝，不知民間疾苦。

●李世光：出任部長降薪「我是低薪代表」

經濟部前部長李世光曾說，出任部長後薪水進一步下降，是「低薪的代表」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

有數據指出，年輕人起薪35年凍漲，令企業家高喊是「國家危機」。不過經濟部前部長李世光當時卻說，自己畢業後第一分工作到美國IBM當研究員，薪水比回國在台大任教多出6、7倍，出任部長後又進一步下降（月薪約新台幣18萬元），自稱「低薪的代表」。

李世光還說，當下年輕人抱怨低薪只看到表面，背後的福利其實有變好。網友則批評，李世光的發言在霸凌年輕人，難怪台灣低薪很難改善。

●張安平：工作不要只想鈔票 要想未來

台泥集團董事長張安平日前出席台大就業博覽會，談及年輕人薪資待遇，強調「年輕人不該以賺錢為最主要目的」，而是必須要有一個夢想，他認為，全世界只有一樣東西無價，就是時間，若為了五萬、十萬、一百萬元的薪水，而賣掉了一年的生命或者一個月的生命，「你說我要花一億買回來？是買不回來的！」

張安平也以過來人身分建議年輕人，工作不要只想著鈔票，而是要想著，「這個工作給我什麼未來？」「然後這個未來跟我的夢想是不是一樣的，如果不一樣，付你更多的錢，是划不來的。」不過張安平的發言，卻被網友批評為「慣老闆」語錄。

●蔡英文：最低工資三萬 「是我的夢想」

2017年底，蔡英文總統說，她心中最低工資夢想數字是3萬元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2017年底，蔡英文總統與財經媒體茶敘時指出，台灣的起薪低，必須慢慢拉高基本工資，從長照著手就是一種方式，她心中最低工資夢想數字是3萬元。此話一出，遭國民黨前立委孫大千批評，蔡總統所謂的夢想，其實就是委婉的告訴你，「做不到！」

蔡總統則說，台灣的企業其實有能力調薪，但是要看健保費用和移工的薪資，由於現在很多企業是把加班費當成經常性薪資的一部分，而移工加班後一個月薪資是3萬元，所以3萬元是她的最低薪資夢想，但調薪後會給企業主增加很大的負擔，所以有思考是否在薪資調高時，雇主負擔的勞健保是否也調一下，不要跟薪資一樣調那麼高。

●張國煒：新鮮人不要太在乎薪水 要謙卑

星宇航空創辦人張國煒日前出席台大講座，直言年輕人普遍都有個問題，「大家都不知道自己要什麼」，即使學了科系也不知道要去哪裡，讀了電機系到竹科，也不見得是真的想走的路。騎驢找馬、夢想太過浮華，最重要的是自己的信念，當然迷惘。

他也提醒，「年輕人不要好高騖遠」，很多人以為大學、碩士畢業就要有高薪，其他不願意做，但他認為，「新鮮人不要太在乎薪水、不要要求薪水太高，到社會都是新手，要謙卑」，先選好自己要什麼、興趣何在，再踏出第一步，「別到處問人前途在哪裡，前途是自己要去創造的。」不過網友似乎不領情，在網路上暴動。

●陳俞融：到民進黨就是要付出 不應為薪水

去年勞基法「一例一休」是否再修法，社會爭論不休，當時民進黨秘書長洪耀福找全體黨工座談，讓大家發表看法，許多人談到低薪問題。不過傳出時任國際部副主任陳俞融發言說，「來到民進黨就是要付出、學習，不應該是為了薪水而已。」引發基層黨工強烈不滿，有人質疑陳出身政治世家，一個月領6、7萬元，當然不懂基層黨工月領3萬元的苦。