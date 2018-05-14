時薪看漲…小店叫苦：政府在做通膨嗎

基本時薪擬調高，冷飲店說只能咬牙苦撐，撐不住就只好關門。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook 行政院建議基本工資時薪由一四○元調高至一五○元，解決低薪問題，但冷飲店、自助餐業者叫苦連天，擔心成本增加會撐不下去，最後只得走到關門一途。

「政府是在做通膨嗎？」高雄市冷飲手搖店鄭姓業者說，基本薪資才從時薪一百卅三元調到一百四十元，現在又要調成一百五十元，物價一定跟著漲；夏天是冷飲旺季，人力正缺，沒辦法壓低工時，只能咬牙苦撐，一旦撐不住了，只好關門休息了。

高雄林姓自助餐業者也說，自助餐洗菜、炒菜作業流程都是固定的，不可能因時薪調漲而壓低工時，若時薪真的調到一百五十元，剛開始可能還可以吸收，日後若人事成本過高受不了，只有兩條路可走，一是調高商品售價，二是撐不下去，就只好關門。

聽到基本工資時薪又要提高，台中一家雞排店老闆直呼「負擔好大，真的吃不消！」他說，時薪不斷提高，賺的都不夠付薪水，屆時逼不得已只好減少員工人數，並壓縮工時，自己下去做，以減少支出。

台中冰淇淋店陳姓業者說，若時薪再繼續漲，就沒有人敢開實體店鋪。他以自己為例，為了減少人力成本支出，除了縮減員工工作時數，近年也改走網路行銷，增加宅配比率，店鋪只專攻假日時段。

在新北市開小吃店的段姓老闆說，自己雇用員工向來都是優於基本工資，如目前店裡員工時薪是一百五十元，但如果以後時薪調到一百五十元，恐怕暫時不會再付給比一百五十元高的時薪。

統一超商、全家便利商店、麥當勞與摩斯漢堡昨天皆表示，如果政府公布相關具體政策，一定會遵從政府的法令規定並落實實施。

有連鎖店業者表示，台灣勞動成本上升，是長期趨勢。零售服務基本上仍是勞力密集的產業，因此面對此一趨勢，必須朝二方面準備，包括導入科技智能設備降低勞動成本壓力，透過科技設備、智能設備，減輕勞務量，才能提高人均產值；以超商來說，正積極測試的是科技概念店的各項智能設備。

此外，則是要創造營收動能，必須提高對成本上升的耐受力，則要藉由開發價值型商品、服務，提高來客數、來客頻率。