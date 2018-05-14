實質總薪資近6萬？ 和上班族感受差很遠

分享 facebook 主計總處發布，今年第一季實質總薪資每月五萬九八五二元，創歷史新高。但學者指出，實質總薪資除了薪水，還包括年節、年終獎金；但獎金今年有、明年未必有，數字高低每年也可能各不同，政府公布這個數字，實質意義不大，也與一般上班族的感受差距很遠。

台經院景氣預測中心主任孫明德說，所謂實質總薪資，除了企業支付員工的經常性薪資（即一般慣稱的月薪）之外，還有紅利、績效、年節及年終獎金等非經常性薪資；但薪資和獎金不一樣，他認為，兩者應該分開看。

孫明德說，因為企業發獎金可能今年有、明年沒有，或者今年好、明年未必這麼好。他強調，實質總薪資創下歷史新高，未必反映出台灣員工的薪資成長。

孫明德指出，一般上班族是希望經常性薪資更高，若經常性薪資創新高，才會比較有說服力。

元大寶華經濟研究所院長梁國源說，低薪問題眾所周知，政府要先認清經濟體系的運作方式，進而設法解決所得分配不均；倘若只靠行政措施提升薪資，只是治標不治本，台灣還有出口、消費、投資等結構性問題，等著執政者嚴肅面對。

文化大學法律系教授邱駿彥指出，現行基本工資未反映勞工的真實薪資，雖調高了基本工資，但一般勞工薪水沒有往上調是沒有用的，政府應想辦法讓企業真正的替勞工加薪。

邱駿彥還說，調高基本工資對台灣勞工平均薪水還可能有反效果。時薪往上調，例如雇主可能會減少雇用部分工時勞工的意願，恐對部分工時勞工造成影響。