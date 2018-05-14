新聞眼／別玩數字戲法！解決低薪要有配套

2018-05-14 23:48 聯合報 本報記者賴昭穎 聯合報 本報記者 沈婉玉



我國實質薪資每月逼近六萬元？不少上班族應會認為和實際領到的薪水有很大落差。記者楊萬雲／攝影 分享 facebook 理論上，薪資由市場供需決定；但現實上，市場失靈才是常態，勞資兩方議價能力不對等，導致勞動生產力提高但薪資成長卻停滯，薪資水準低於市場行情。政府有責任介入，提出有效的政策來解決低薪問題，但不是靠數字戲法，糊弄上班族。

我國實質薪資每月逼近六萬元？相信不少人聽到行政院副院長施俊吉昨天的說法，都會認為和實際領到的薪水有很大落差。原因很簡單，今年第一季因為有年終獎金等非經常性薪資入帳，但畢竟年終獎金不是月月領，拿這樣的數字來強調薪資普遍成長，難脫玩數字遊戲美化現況之嫌，難怪讓人無感。

台灣的低薪問題，不在於實質薪水創幾年新高。解決問題的第一步就是要面對與承認問題，硬找漂亮的數據，掩飾民眾對財經政策的不滿，徒然讓自己提出的低薪政策失去著力點，讓眾多站在對立面的資方找到攻擊的武器，讓外界質疑政府處理低薪問題的決心。

技術改變、金融化、全球化及工會密度下降，使全球勞動市場大都出現嚴重的市場失靈。加上台灣「三角貿易」的出口結構，使企業境外所得比重增加，國內就業率與薪資無法伴隨經濟成長而增加。在國際原物料價格上漲，輸入性通膨壓力升高之下，實質薪資若無法真正提高，人民生活會更痛苦。

所得分配不均尤其是政府必須下重手解決低薪問題的原因，因所得分配不均，使經濟成長的果實無法雨露均霑，民間消費力無法提高，內需無法成長，影響經濟成長的表現。集中政策火力在打工族、臨時人員、派遣人力等低薪族，確實切中要害；在失業仍低的情況下，只要政府帶頭提高低薪族的工資，民間企業應該都會跟上來。

不過，企業主短期不得不咬牙接受、提高工資，但中長期可能會有所因應調整，例如透過自動化等方式來減少雇用。政府除了對症用藥之外，必須有調整體質的配套措施，包括對自動化浪潮未雨綢繆，有效提振內需讓勞動需求保持在高水位，以創造新的就業機會，並提高工會組織率、強化工會對薪資的議價能力等，才能使經濟真正健康成長。