賴揆端出低薪政策 勞團批：把台灣勞工當傻子耍

2018-05-14 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



為搶救全台低薪，行政院今天召開記者會宣布，政院所屬公務機關、國營事業，包括派遣人員等總薪資，提高到月薪3萬元以上，初估有1.6萬人受益。不過高教工會不願埋單，晚間發布聲明指出，民進黨政府上台後，強刪7天國定假日、修惡勞基法，並廣開加班大門，推勞工進入過勞深淵後，今又端出加薪的殘破解方，根本把台灣勞工當成傻子耍。

高教工會指出，檢視賴清德所提出的諸多方案後，發現不但根本無助於改善台灣勞工低薪問題，更離譜的是，民進黨政府仍堅持過往的種種錯誤政策。最讓人憤怒的是，民進黨執政的2年間，行政院先硬幹，以高速列車般的《勞基法》改惡輾壓台灣900萬勞工，等到接近選舉，再擺出一副關心勞工的姿態，基本時薪從140調至150元，開出僅10元的「醫藥費」給勞工。

高教工會認為，民進黨政府上台後，完全服膺於對資方的承諾，強硬刪除掉勞工7天的國定假日，今年1月，更在資方團體的要求下，從總統府、行政院、立法院，上下聯手改惡《勞動基準法》，大言不慚地說台灣廣大低薪的勞工需要加班來增加收入。在將勞工推入過勞深淵後，行政院今天卻宣稱要解決台灣勞工低薪問題。

工會也指出，過去幾年來，工會不斷爭取調漲超過20年未調整的大專院校兼任教師鐘點費，到了2016年，終於調整不到百元，政府卻放任公立大學與私立大學兼任教師鐘點費「脫鉤」，在工會多次檢舉下，民進黨政府執政下的教育部仍堅持違反《教師待遇條例》，導致至今多達72家私立大專院校兼任教師的講師費仍停留在25年前的超低標準。

工會也說，行政院與賴清德宣稱要解決低薪，竟將行政部門的「派遣勞工」薪資提高到3萬元。根據行政院人事行政總處的統計，行政院及所屬各機關所使用的「派遣勞工」仍然高居8500人以上。勞團過去不斷批評政府帶頭大量使用缺乏就業安定、工作保障的「派遣勞工」，行政院不將其轉為正式聘僱勞工，而是選擇調高派遣工的薪資，只是擴大圖利「派遣公司」罷了。