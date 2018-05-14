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政府帶頭調薪到30K 勞團樂觀、獨憂物價跟漲

2018-05-14 22:24聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

針對行政院有意提高薪資，台灣青年勞動九五聯盟理事長周于萱認為，調薪的方向是好的，但如要針對青年，目前許多政策都有問題，包括在就業前就背一筆就學貸款，等同比人晚10年出社會，另外房價太高也是一大問題。她認為政府如要幫助青年，應該要有全面的配套措施，幫助青年解決就業時面臨的許多問題。

行政院長賴清德今天上午召開解決低薪問題記者會，宣布，政院所屬公務機關、國營事業，包括派遣人員的等月薪將調高到新台幣3萬元以上。勞團原則上同意此方向，但也呼籲政府不該光是撒錢救低薪，應一併檢視就業市場，解決青年勞工正在面臨的許多不公待遇，以提供更全面性的保障。

周于萱舉例，年輕人出社會後迎接第一份工作，常有老闆不願投保勞健保或勞退，這會直接影響年輕人之後的薪資待遇，以及整體工作年資，影響晚年必須延後退休。她認為政府除了調漲薪資外，面對現有許多問題也要有全盤檢討。

針對賴院長也替派遣工加薪，她認為，派遣制度本身已是令人詬病的，現在還幫派遣工加薪，她並不贊同。根據統計，目前雇用派遣工最多的就是公部門，政府這種作法，講白了就是「幫公部門加薪」，同時希望帶動社會跟進。

周于萱認為，調漲薪資整體而言是好的，因為民眾的可支配所得變多，不過基本時薪調整到150元仍明顯不足，但若一次調太高，又會有慣老闆跳出來吶喊吃不消，連帶許多物價突然上漲，就像上次從133調漲到140元，就響起一片「漲」聲。總之，薪資調漲有其必要，但必須循序漸進，否則會造成老闆的困難，政府也應對物價水平有所規範。

對於基本工資調漲，有沒有把握漲滿150元？勞動部表示，必須等到基本工資審議委員會第三季進行相關討論，經過審慎評估後，才會有定案。勞動部辦公室也轉述，勞動部長許銘春認為，不管最後結果如何，都會在年底送出法案，她會為此負責。

勞團對基本工資調漲表示樂觀，唯獨擔憂物價會跟著漲。聯合報系資料照
勞團對基本工資調漲表示樂觀，唯獨擔憂物價會跟著漲。聯合報系資料照
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薪資勞動部基本工資

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