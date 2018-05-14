經濟解析／實質總薪資近6萬？ 政府薪資統計太「離地」

2018-05-14 20:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



行政院長賴清德（左）上午率領行政院副院長施俊吉（右）等部會首長一起舉行「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」。 聯合報系記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

真有這麼多嗎？行政院副院長施俊吉今天上午指出，我國去年實質總薪資來到42,271元，創歷史新高；今年首季實質總薪資每月59,852元，再創18年來同期新高。此話一出，恐怕又要讓市井小民暗自垂淚，為自己「拖累」平均數據感到抱歉。

每當官員談論薪資統計數據，總是和大家日常生活中的經驗法則有所出入，例如今年勞動節前夕，行政院長賴清德一番「勞工平均收入將近5萬元，創下歷史新高」的話語，民眾議論紛紛，問題到底出在那？

首先，必須釐清幾項薪資統計上常見的名詞，像是「經常性薪資」、「非經常性薪資」及「總薪資」等。

主計總處強調，「薪資」指的是指廠商支付員工的工作報酬，包括本薪、按月津貼等俗稱「月薪」的經常性薪資，以及年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金和加班費等非經常性薪資，但不包括個人其他來源所得，例如股息、利息或租賃等收入，扣除物價影響後，所得到的數據就是「實質總薪資」。

以施俊吉提到的首季實質總薪資為例，農曆過年幾乎都落在1至2月，首季總薪資會加計年終、績效獎金等，數字看起來就會比較「漂亮」，歷年首季的統計數據也都有這樣的情形。純就數據而言，今年首季的實質總薪資確實高於往年同期，官員據此研判國內「薪情好轉」，也不能算錯。

不過，單看每人每月經常性薪資，去年平均39,953元，年增1.82%，雖然創下17年來最大增速，若計入物價影響，全年實質經常性薪資為37,781，依舊不及2000年37,801元的水準。也就是說，薪資成長追不上物價攀升的速度，形同薪資倒退17年。

再看受僱人員報酬占GDP比重，2016年的數據落至43.81%，與2014年並列歷史次低紀錄，在在顯示勞工愈難分食GDP成長這塊大餅，果實沒有落入口袋，亦無怪乎民眾總對現狀感到憤恨難平。

低薪問題，是勞工階級心中永遠的痛。即便錯不在鐵板一塊的薪資統計，但它摸上去終究是冷冰冰的數據，只能說，官員在宣揚政績的同時，也務必顧及市井小民的感受，否則每多刺激一回，人心也就這麼遠離一些。