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救低薪祭5藥方 學者：政府帶頭做很適當

2018-05-14 17:24中央社 台北14日電

行政院長賴清德（右二）上午率領主計總處主計長朱澤民（左起）、行政院發言人徐國勇與...
行政院長賴清德（右二）上午率領主計總處主計長朱澤民（左起）、行政院發言人徐國勇與行政院副院長施俊吉等部會首長一起舉行「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，向國人報告因應對策。 記者蘇健忠／攝影
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為解決低薪問題，行政院推出短期五大措施，學者認為對年輕人有幫助，由政府帶頭做是適當的。另外，有學者認為短期措施只是治標，呼籲經濟應大幅改善，藉中期措施對症下藥。

行政院解決低薪的短期5大政策包括公部門主動加薪薪資列入政府採購及頒發獎項的加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化與提高時薪。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基肯定政府帶頭加薪、解決低薪問題，他說，身旁不乏有年輕人有感於低薪問題，尤其，當市場失靈、供需不完全是由市場決定時，公部門帶頭調薪，對年輕人有幫助，由政府帶頭做是適當的。

黃蔭基表示，薪資成長緩慢是全球化現象，主因生產基地在全球移動，高薪資的會往低薪資的地方移動，另外，薪資不完全由市場決定，如一個職務原本薪資為32K時，企業可能會去測試，開價30K，若這時候勞工接受時，則薪資就會往下降。

面對薪資成長緩慢的全球化現象，黃蔭基認為，除公部門的短期調升薪資等措施外，長期還是要朝產業升級、提高產品附加價值著手，如此一來，個人勞動生產力就會提高，企業也就可以提高薪資，這時候政府再搭配稅負優惠，低薪問題就可獲得更完美、更漂亮的解決。

不過，台灣綜合研究院院長吳再益觀察政府的解決低薪5大政策，認為只能算是啟動的火種，若要根治低薪問題，要靠國家經濟的大幅改善。

元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源也認為，政府透過行政措施拉高薪資的做法，只是治標不治本。

梁國源指出，要解決低薪問題，要先正視造成低薪的原因。梁國源分析，造成低薪的原因可能有平台經濟興起、全球化浪潮下的數位資訊傳輸，還有工作外包、台灣沒有好的工作被留下來。

梁國源說，當代經濟運作與我們過往習慣的經濟運作模式不一樣，尤其，平台經濟有贏者全拿的特徵，而加入平台經濟者通常沒有社會安全網的保護，呼籲政府不要阻擋平台經濟的發展，同時，也要正視平台經濟製造的不公平問題。

吳再益表示，公部門主動加薪、薪資列為政府採購及頒發獎項的加分項目，以及提高時薪等，這些都只能算是小確幸，主因這些措施雖可拉高民間消費，但仍無法改變我國經濟長年仰賴外貿的情勢，加上這波加薪受惠者仍以中低收入者為主。另外，政府財政政策必須通盤考量，公部門加薪不可能過於頻繁。

吳再益強調，把餅做大，企業賺錢，之後老闆才能慷慨對員工，國人薪資自然而然就會水漲船高，如此才能根治低薪問題。

台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生也表示，政府今天推出的短期措施只是治標，甚至可能造成勞工失業，但中期措施則有對症下藥之效。

邱達生以南韓為例指出，南韓總統文在寅上調提高基本薪資，造成南韓近期失業率暴增，甚至有4成企業有裁員的打算，且裁員企業集中於勞力密集產業及中小企業，尤其，台灣中小企業密集程度勝於南韓，呼籲政府在處理最低工資議題時要小心。

邱達生進一步表示，現在國際原物料價格上揚，尤其，油價飆漲，企業處於非常不利的時間點來處理最低工資議題，呼籲政府不要為了保障勞工，最後卻讓勞工面臨失業。

同時，邱達生認為，政府中長期解決低薪問題從改善投資環境著手，讓企業增加對勞工的需求，有對症下藥。

他說，當勞動需求大於供給時，勞工對薪資就有議價權，因此，政府改善投資環境，不僅讓本土企業有投資的動機，且透過法規解禁，讓外商企業感受到台灣友善的投資環境，就可達到增加就業機會、改善薪資的目的。

薪資低薪加薪

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