賴揆提高政府派遣工薪資 何啟聖：未觸低薪核心

2018-05-14 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



人力銀行副總何啟聖認為，賴揆提高政府派遣工薪資並未觸及台灣低薪問題的核心。圖／摘自何啟聖臉書 分享 facebook

行政院上午舉行「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，宣布中央政府機關明年起將逐步把月薪低於3萬元者（政府派遣、臨時工）起薪調高至3萬元，並建議將基本工資時薪由140元上調至150元。但人力銀行副總何啟聖認為，這並未觸及低薪的問題核心，解決不了問題。

何啟聖指出，對於勞工而言，加薪都是樂觀其成的好事，但這麼做並未觸及低薪的問題核心，而是只求表象的數字， 落入「只看秋毫、未視薪舆」之譏，對低薪問題的解決，僅能發生杯水車薪的效果！

首先，政府要將公部門派遣薪資，調升至3萬起薪，但這佔總體派遣人力的比例，著實有限。

其次，公部門派遣人力更期盼的是調高轉為正職的比例。而現階段，政府為回應勞團的要求，降低派遣比例，而改以承攬方式，彌補人力缺口。而承攬更不受勞基法保障，使工作條件 更加惡化。

再者，派遣工資是由派遣公司發放，若政府單方面決定，一來有違約之虞，二來增加派遣公司負擔，「死道友又不是死貧道」，這種慷他人之慨的作法，不啻是為德不卒。

至於基本工資時薪部份調高，必須回歸到基本工資審議委員會，由勞資雙方商定，其可能對服務、零售業的衝擊，勢必遭到資方的強力抗拒，能否如願推動，仍是未定之天。

台灣低薪問題真正的根結所在，是經濟的始終無法振興，從政府對化解兩岸僵局的束手無策，不難看出，一味的單方面調薪，對整體薪資結構的改善，實際上仍是於事無補的。