親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統聲望調查
九合一選戰焦點
柯文哲向綠輸誠
政府要搶救低薪
政治
軍事
綜合

蘇祈麟操槍十年辛酸 一度身上只剩13塊錢

台版驅逐低端人口：身障團體遭迫遷，何去何從？

賴揆提高政府派遣工薪資 何啟聖：未觸低薪核心

2018-05-14 15:47聯合報 記者黃寅╱即時報導

人力銀行副總何啟聖認為，賴揆提高政府派遣工薪資並未觸及台灣低薪問題的核心。圖／摘...
人力銀行副總何啟聖認為，賴揆提高政府派遣工薪資並未觸及台灣低薪問題的核心。圖／摘自何啟聖臉書
分享

行政院上午舉行「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，宣布中央政府機關明年起將逐步把月薪低於3萬元者（政府派遣、臨時工）起薪調高至3萬元，並建議將基本工資時薪由140元上調至150元。但人力銀行副總何啟聖認為，這並未觸及低薪的問題核心，解決不了問題。

何啟聖指出，對於勞工而言，加薪都是樂觀其成的好事，但這麼做並未觸及低薪的問題核心，而是只求表象的數字， 落入「只看秋毫、未視薪舆」之譏，對低薪問題的解決，僅能發生杯水車薪的效果！

首先，政府要將公部門派遣薪資，調升至3萬起薪，但這佔總體派遣人力的比例，著實有限。

其次，公部門派遣人力更期盼的是調高轉為正職的比例。而現階段，政府為回應勞團的要求，降低派遣比例，而改以承攬方式，彌補人力缺口。而承攬更不受勞基法保障，使工作條件 更加惡化。

再者，派遣工資是由派遣公司發放，若政府單方面決定，一來有違約之虞，二來增加派遣公司負擔，「死道友又不是死貧道」，這種慷他人之慨的作法，不啻是為德不卒。

至於基本工資時薪部份調高，必須回歸到基本工資審議委員會，由勞資雙方商定，其可能對服務、零售業的衝擊，勢必遭到資方的強力抗拒，能否如願推動，仍是未定之天。

台灣低薪問題真正的根結所在，是經濟的始終無法振興，從政府對化解兩岸僵局的束手無策，不難看出，一味的單方面調薪，對整體薪資結構的改善，實際上仍是於事無補的。

薪資基本工資勞團

相關新聞

薪資遲滯不成長 施俊吉扯：外勞拉低平均薪資

2018-05-14 12:46

政府派遣工起薪調至30K 民間市場將產生「外溢效果」

2018-05-14 12:08

解決低薪 施俊吉：基本工資時薪「很可能」達150元

2018-05-14 11:39

賴清德：政府派遣工加薪至3萬元 明年第一批實施

2018-05-14 10:38

政府派遣工薪三萬？ 勞動部長：第三季會討論

2018-05-14 09:50

政院調高派遣工薪資至3萬元以上 勞團樂觀其成

2018-05-14 15:18

蔡總統：幫青年創造工作機會 減輕負擔

2018-05-14 14:13

勞動部長：調高時薪 第三季討論

2018-05-14 14:12

搶救低薪 政府帶頭加薪

2018-05-14 14:11

2018實質總薪資每月59852元！ 施俊吉：創18年新高

2018-05-14 13:52

政院為派遣加薪打臉勞動部？ 許銘春：和零派遣不衝突

2018-05-14 13:07

台灣低薪族在哪？ 政院點名住宿餐飲業

2018-05-14 13:02

政院擬調高基本工資時薪 各界籲第三季前不要亂喊價

2018-05-14 12:04

解決低薪問題 行政院提十大政策

2018-05-14 09:51
看更多

熱門文章

聯合報民調／蔡總統施政不滿意度攀高 連南部也逆轉

2018-05-13 23:49

解決低薪 施俊吉：基本工資時薪「很可能」達150元

2018-05-14 11:39

最新民調／蔡總統執政2年 不滿意度由五成增至五成六

2018-05-14 01:06

蔡英文、馬英九、柯文哲同場浴佛 祈求國泰民安

2018-05-13 19:03

力挺軍公教 花蓮縣長傅崐萁攜手金門將提年改釋憲

2018-05-13 17:00

2018實質總薪資每月59852元！ 施俊吉：創18年新高

2018-05-14 13:52

柯P道歉向綠輸誠 羅智強：此後他拿不到一張藍營的票

2018-05-14 11:11

海軍：新造巡防艦不是「小神盾」 更下一代再說

2018-05-14 10:06

蔡執政2周年／負評攀升 62％不滿經濟

2018-05-14 00:11

監察院上周討論對年改提釋憲 結果被擋下

2018-05-14 00:17

薪資遲滯不成長 施俊吉扯：外勞拉低平均薪資

2018-05-14 12:46

蔡英文、馬英九同台 沒絲毫互動

2018-05-13 19:37

天王入風雲！ 連勝文出面力挺士林北投張斯綱

2018-05-14 05:09

賴清德：政府派遣工加薪至3萬元 明年第一批實施

2018-05-14 10:38

參選不掛「正馬軍」 孫大千要給羅智強按一百個讚

2018-05-14 13:04

非正統馬家軍？羅智強：馬總統一直很關心我啦

2018-05-13 22:41

提升戰力 嚴德發：沱江級巡邏艦將加速量產

2018-05-14 11:01

蔡英文鼓勵當兵 扁：國防部曾跟我說全募兵不可行

2018-05-14 10:13

雷大雨小 建築師：卡蛋三年成效低

2018-05-14 00:14

大巨蛋為北市長選戰投變數 柯文哲今專案報告

2018-05-14 00:04

民調／最不滿意蔡總統經濟發展表現 負評升到六成二

2018-05-14 01:07

外傳喜歡禮讓柯文哲 蔡英文反駁「哪裡的謠言」？

2018-05-14 10:42

重來一遍還會再講兩岸一家親？ 柯P：不然有更好講法嗎

2018-05-14 11:21

蘇祈麟自述 操槍十年辛酸：一度身上只剩13塊錢

2018-05-14 14:58

政府派遣工起薪調至30K 民間市場將產生「外溢效果」

2018-05-14 12:08

母親節 宋楚瑜粉絲專頁發文懷念母親與妻子

2018-05-13 16:26

綠評蔡執政 「走過陣痛期 迎接新挑戰」

2018-05-14 01:07

地方政府年改釋憲 花蓮開第1槍

2018-05-14 00:25

年改釋憲 監委擬提案被擋下

2018-05-14 00:33

南部過半不滿小英施政 高思博：西瓜不一定會當選

2018-05-14 14:55

施政不滿意度攀高 蔡英文：改革必然過程

2018-05-14 09:42

大巨蛋停工將滿3年 柯P：不刁難、不放水、依法行政

2018-05-14 11:37

我國旗在澳洲遭塗抹 當地市長爆：為此收到恐嚇信

2018-05-14 12:49

年改得罪人？ 蔡英文：不後悔但很痛苦

2018-05-14 11:50

苗市、竹南爭雄 藍綠詭譎多變

2018-05-13 23:56

竹市議員北區 藍提名5人變4人

2018-05-13 23:59

挺軍公教國民黨高市彰化釋憲連署 成立義務律師團

2018-05-13 20:43

聲援軍公教警消！國民黨南市各區黨部協助收集連署書

2018-05-13 20:23

國民黨民調 蔡英文執政二周年 七成不滿意

2018-05-14 09:49

馬家軍廝殺？ 羅智強：我從來不會也不必用正馬軍自居

2018-05-14 10:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top