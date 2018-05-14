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政院端低薪解方 工商界：消除對立就會加薪

2018-05-14 14:38中央社 台北14日電

行政院副院長施俊吉今喊出基本工資時薪下個目標很可能是新台幣150元，工商團體直指，服務業薪資水平沒有政府講的那麼低，籲政府尊重市場機制，消除對立，企業就會加薪。

行政院今上午召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，端出公部門主動解決低薪、薪資列入政府採購及頒發獎項之加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化以及提高時薪等五大行動方案做為解方。

施俊吉在記者會中表示，提高時薪是改善低薪快速且有效的短期措施，目前基本工資時薪為140元，下個目標很可能會訂在每小時150元。

對於政院端出的低薪解方，全國商業總會理事長賴正鎰認為，服務業薪資水平並沒有政府講的那麼低，現在給低薪，「小孩子誰要給你做？」

賴正鎰表示，政府主動解決低薪、提高公務機關、國營事業等外包派遣、約聘僱人員的薪資至3萬元，這點工商團體樂見，因為會有帶動作用，是件好事；但他也強調，產業界了解低薪是請不到人的，市場機制會調節薪資結構，政府不需要太過擔心。

工商協進會理事長林伯豐則說，如果政府希望把時薪目標訂在150元，政府就應該先行，等政府做了，民間自然會有壓力而後跟進。

對於政府的改善低薪策略，林伯豐感嘆，改善投資環境、減少勞資對立才是提升薪資的根本之道，經濟好起來，其他自然會水到渠成，畢竟公司治理自有原則，如果政府干涉這個、干涉那個，要求一堆自己做不到的事情，只會加劇勞資對立，公司可能因此減僱員工甚至歇業，遑論替員工加薪了。

賴正鎰與林伯豐均認同政府帶頭改善公部門約聘僱人員的低薪現況，但也強調，拚經濟才是根本。賴正鎰呼籲，政府不要為了選舉，提出一些短期策略，這些東西老百姓是無感的，唯有制定中長期的經濟政策並有魄力執行，拚經濟才能見效。

低薪薪資賴正鎰

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