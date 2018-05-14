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勞動部長：調高時薪 第三季討論

2018-05-14 14:12聯合晚報 記者彭宣雅╱台北報導

行政院長賴清德宣布未來政府部門、中央政府機關派遣工、臨時工月薪3萬，計畫提高140元時薪，勞動部長許銘春表示，基本工資審議委員會第三季將進行相關討論，一起共同協商討論對策，搶救青年低薪。

立法院社福衛環委員會今天邀請許銘春列席報告，許銘春說，行政院要調基本工資，牽涉到基本工資審議委員會處理，各部會都將共同協商討論對策，改善青年就業環境。

她表示，時薪部分牽涉到基本工資，基本工資審議委員第三季會討論，提高時薪、提高基本工資，應該是大家的共識，委員會參酌各項因素、數據做充分討論。

許銘春說，至於相關的政府部門、派遣臨時工，最低3萬元，是由政府帶頭做起，就政府部門能力所及範圍調整，這樣可同時呼籲民間企業響應。目前薪資還在研擬中，會與民間一起努力。

對於政府應該減少使用派遣工，許銘春表示，派遣工是存在一段時間的議題，政府需要時間與空間與方向努力。

敬鵬工業桃園平鎮廠4月底大火，造成6名消防員殉職，另有2名泰籍移工逃生不及葬生火窟，移工團體要求移工的宿舍應與廠區分開。許銘春說，移工的生活環境與安全非常重要，敬鵬的員工宿舍就在廠區內，一場大火影響到宿舍，勞動部會針對這些訴求審慎研議，對於保障移工安全責無旁貸。

基本工資許銘春移工

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