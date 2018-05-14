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政院為派遣加薪打臉勞動部？ 許銘春：和零派遣不衝突

2018-05-14 13:07聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

勞動部長許銘春上午在立法院受訪時表示，青年低薪問題一直是行政部門想解決的方向，各...
勞動部長許銘春上午在立法院受訪時表示，青年低薪問題一直是行政部門想解決的方向，各部會也都持續協商討論出對策，希望可以改善青年就業環境;並強調，提高時薪部分牽涉到基本工資，基本工資審議委員會第三季會來討論。記者黃義書/攝影
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行政院長賴清德上午召開解決低薪問題記者會，宣布，政院所屬公務機關、國營事業，包括派遣人員的等月薪將調高到新台幣3萬元以上。對此，國民黨立委蔣萬安今質詢時不滿表示，派遣是低薪的元凶，行政院還要幫派遣員加薪，與勞動部政策背道而馳。

蔣萬安質詢時問，勞動部什麼時候能做到零派遣？前部長郭芳煜就已承諾，要求國營事業以每年3%的比例，逐步調降非典型派遣員工人數，勞動部到底有沒有給院長正確資訊？派遣是低薪的元凶，行政院還要幫派遣員加薪。

許銘春說，派遣問題沒辦法一朝一夕解決，行政院將派遣員加薪到三萬，是政府帶頭示範，希望民間跟進調薪，希望先解決派遣的低薪問題。

蔣萬安追問，派遣員加薪後，企業預計會減少派遣人力的使用，可能轉往勞務承攬、外包，問題可能更大，勞動部知道嗎？

許銘春回應，加薪是為了解決低薪的問題，這跟派遣沒有關係，縱使勞務外包仍要遵守基本工資等規定，政府幫派遣員工加薪，是呼籲企業跟進加薪。

蔣萬安再問，勞動部所做的都只是呼籲，有沒有評估實際成效？目前的作法對民間企業沒有強制力要求，如果他們沒有跟進呢？

許銘春承諾，勞動部會在影響所及的民間企業內，包括在公共工程投標階段，在合約上載明要求企業必須符合相關薪資水準。

蔣又說，賴院長上午開記者會，但勞動部沒有相關的配套措施，況且跟之前宣示政府要零派遣方向是相違背的，勞動部立場一再強調派遣是低薪的元凶，應該要逐年減少派遣人力，並禁止轉換為勞務外包，才能有效解決低薪問題。

許銘春則回應，解決低薪跟零派遣的政策方向並不衝突。

許銘春

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