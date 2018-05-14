台灣低薪族在哪？ 政院點名住宿餐飲業

2018-05-14 13:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



行政院副院長施俊吉今天表示，據「人力運用調查報告」，2017年低薪受雇者集中在服務業的「批發及零售業」、「住宿及餐飲業」與「支援服務業」，顯示服務業低薪問題較嚴重。

支援服務業則是指租賃、就業服務、旅行、保全及私家偵探、建築及綠化服務業、業務及辦公室支援服務業。

行政院長賴清德今（14）日早上舉行「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，施俊吉在報告上點名我國低薪集中在服務業。服務業占受雇人數占比近六成，但月薪在3萬元以上的占比達到34.5%。

批發及零售業月薪3萬元以下占比近五成，住宿及餐飲業更是觸目驚心，高達近七成，支援服務業也有近六成。

在上市櫃公司概況中，上市公司員工平均月薪達8萬元，上櫃公司員工平均月薪也達6萬元。但上市公司仍有占比約1.2%的員工，上櫃公司有占比約6.6%的員工，每月經常性薪資低於3萬元。

金管會副主委鄭貞茂表示，上市櫃公司員工薪水提高到3萬元是採鼓勵性做法，上市櫃公司除了強制揭露董監酬勞，也會要求揭露低薪酬勞。

鄭貞茂說，事實上，目前每年皆有公布上市櫃公司薪酬待遇前50名的公司，同時也有公布薪酬待遇後50名的公司，只是目前的揭露方式是去識別化。未來也會考量適當讓其具有識別化意義，以起到激勵作用。

至於公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人等，月薪在3萬元以下的員工約近1.2萬人。施俊吉表示，這類員工多從事庶務性電話服務、檔案管理、駕駛、清潔、保全、資訊維護，以及文書處理等簡易工作。