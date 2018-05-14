政府派遣工起薪調至30K 民間市場將產生「外溢效果」

2018-05-14 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



行政院長賴清德（左）上午率領行政院副院長施俊吉（右）等部會首長一起舉行「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，向國人報告因應對策。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

行政院長賴清德今日上午召開記者會，宣布將中央政府機關派遣工的起薪調高到新台幣3萬元以上。對此，勞動部長許銘春表示，政府部門在能力所及範圍下調整、帶頭提高薪資，是希望民間企業能響應，「好的勞動條件能留住好的人才」。

學者、勞團、工商團體，以及人力銀行等多方代表也都對此表示樂觀其成，紛紛認為政院此舉對於民間派遣市場薪資的提升，確實可能會產生帶動作用，但也進一步提醒，更重要的是，公部門盡量不要再增加派遣人員。

許銘春表示，政府帶頭調高中央政府機關派遣工起薪，應對企業發展有很大助益，希望在提高薪資部分，政府跟民間能一起努力。

台大國發所教授辛炳隆指出，政府帶頭調高中央政府機關派遣工薪資，確實能對民間派遣市場產生「外溢效果」，但其實派遣工的比例，特別是15~29歲青年的派遣比例僅有1.7%，對於改善現階段整體低薪的職場現狀，特別是青年低薪的幫助，則是有限的。

全國商業總會理事長賴正鎰也說，派遣工最大的量就是在政府單位，其實政府早應該要做了，因為月薪3萬元以上是合理的，相信也對於目前還有少部分民間仍給予低於3萬元月薪的企業，會有改善調整的壓力。

全國產業總工會理事長莊爵安同樣對於政府以行政力量，希望藉由提升政府機關派遣工薪資，來帶動民間企業的低薪現況，表示支持，莊爵安說，因為光政府部門的派遣工，就有好幾千人。

不過，123求職網發言人楊宗斌卻提醒，政府帶頭提高公部門派遣工薪資，固然有助民間派遣人員的薪資提高，不過目前多屬「藍領」、「低階」派遣工，仍以基本工資2萬2000的水準為主，要同步提高到同樣30K水準並不容易。更重要是，公部門盡量不要再增加派遣（約聘）人員，並提供目前派遣（約聘）人員轉正職機會，帶頭解決非典型就業問題。