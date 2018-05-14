政院擬調高基本工資時薪 各界籲第三季前不要亂喊價

2018-05-14 12:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



行政院長賴清德今日上午親上火線端出低薪問題的長短期解決措施，甚至喊出建議調高時薪為基本工資的工資率的20%，但從學者、勞團到工商團體代表，皆不約而同表示，若動到基本工資一定要慎重考量，並按審議機制來，不要在8、9月前，基本工資審議委員會尚未召開前就喊喊喊。

以現行基本工資月薪為2萬2000元，折合每小時工資率為125元，但現階段基本工資時薪為140元，較125元高出12%，若再進一步依照今天行政院宣示，將適度調高基本工資時薪，例如將基本時薪調至高於基本工資月薪的工資率的20%。換算下來，政院今日喊出的基本工資時薪為175元。

對此，台大國發所教授辛炳隆指出，提高時薪對於目前處於餐飲、零售和教育服務業的低薪族群確實會有改善效果，但是政府的配套措施若做得不夠完善，一定會有雇主想辦法規避，甚至乾脆就轉換成月薪制，反倒讓透過提高時薪政策來改善低薪現狀的美意，大打折扣。

文化大學勞工關係學系教授李健鴻則直指總統蔡英文總統信仰的是「經濟神學（政府不應介入，供需雙方自然會形成均衡）」，完全是漠視現實，李健鴻表示，反觀韓國總統文在寅從去年開始分別陸續投入280億元，今年再投入300億元搶救南韓青年就業現況，同時補助企業雇主，也補助勞工，雖然是猛藥，也是世界罕見，但展現的卻是文在寅對青年勞工的高度重視。

甫上榜2018年富比世30歲以下亞洲創業家的台灣食藝餐飲創辦人鄭惠如則表示，台灣青年之所以得面對低薪慘況，是因為台灣產業長期以來沒有很好的規劃發展起來，她認為正在世界各國發展蓬勃的B型企業會是新的企業風貌，而關於台彎的經濟發展，她建議可朝觀光產業發展，把世界金流引進台灣。王道銀行副董事長駱怡君也說，現在台灣年輕人面對的就業環境越來越艱難，工時攀升，但薪水不漲，低薪的狀況台灣很難留才，優秀的人才不斷往外發展，但偏偏人才是企業和社會最重要的資產，人才出走，對企業和社會都不好，企業應該拋除想獲得廉價勞力的舊有思維，同時企業也應該給予表現好的年輕人相對應的報酬。茶籽堂總經理趙文豪則希望企業長輩們不要唱衰年輕人，畢竟這一輩的年輕人也有他們的苦「出生在最美好的年代，但卻就業在最不好的時代」。

全國產業總工會理事長莊爵安則強調，關於基本工資要不要調？調多少？是調時薪，還是調月薪？都應該透過今年第三季的基本工資審議委員會來討論，雖然調整基本工資也是解決低薪的方式之一，但還是按程序走會比較恰當。

勞動部長許銘春則說，提高時薪部分牽涉到基本工資，基本工資審議委員會第三季會來討論，「提高基本工資是大家的共識」，審議委員會參酌各項因素、數據等來做充分討論。