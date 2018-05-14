解決低薪 施俊吉：基本工資時薪「很可能」達150元

2018-05-14 11:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



行政院副院長施俊吉今（14）日表示，解決低薪快速有效的短期措施是提高時薪，目前基本工資之時薪與月薪已經脫鉤，目前每小時基本工資為140元，已較月薪工資率的125元高12%，下個目標「很可能」是每小時150元。

施俊吉也說，基本工資的時薪會漸近式調整，更高可能要再等一段時間，才會逐漸達成。

另外，政院也表示，公部門要主動解決低薪問題，包括公務機關、國營事業等外包派遣人員，約聘雇人員，薪資要提高至3萬元。

施俊吉說，軍公教若是公務員，月薪都在3萬元以上，3萬以下的都是臨時人員，約聘雇，派遺工方面，這是政府要解決的。但施俊吉也補充，派遺人員、約聘雇人員也有非常高薪的。

施俊吉表示，人事行政總處要計算影響邊際還有多少人，還有逐一實施。公部門提高契約人員薪水，以帶動全國薪資提升。

行政院長賴清德今天上午親上火線端出低薪問題的長短期解決措施。賴揆說，經濟要能發展，成就條件很多。同樣，低薪的解決方案也不只一個。故今天低薪記者會，提出的因應對策，分為短期，中長期，共有十大政策。

中長期部份，最重要的還是要增加投資，以及加速產業升級，台灣經濟的主要問題還是投資不振，因此蔡總統提出前瞻基礎建設，及5+2產業創新。當公私協力增加投資機會，自然而然的工作機會增加，低薪問題就可望解決。

其包括降低受薪階級負擔，提升人力素質，縮小學用落差等中長期策略也很有效，政院會持之以恆推動，讓台灣經濟結構轉型，讓經濟發展的果實可以受益到受薪階層。