親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統聲望調查
九合一選戰焦點
柯文哲向綠輸誠
政府要搶救低薪
政治
軍事
綜合

衛生紙、電信499之亂 財經專家：二個字破解這些現象

美中制裁戰：川普成了「中興」最大救星？

解決低薪 施俊吉：基本工資時薪「很可能」達150元

2018-05-14 11:39經濟日報 記者吳馥馨╱即時報導

行政院副院長施俊吉今（14）日表示，解決低薪快速有效的短期措施是提高時薪，目前基本工資之時薪與月薪已經脫鉤，目前每小時基本工資為140元，已較月薪工資率的125元高12%，下個目標「很可能」是每小時150元。

施俊吉也說，基本工資的時薪會漸近式調整，更高可能要再等一段時間，才會逐漸達成。

另外，政院也表示，公部門要主動解決低薪問題，包括公務機關、國營事業等外包派遣人員，約聘雇人員，薪資要提高至3萬元。

施俊吉說，軍公教若是公務員，月薪都在3萬元以上，3萬以下的都是臨時人員，約聘雇，派遺工方面，這是政府要解決的。但施俊吉也補充，派遺人員、約聘雇人員也有非常高薪的。

施俊吉表示，人事行政總處要計算影響邊際還有多少人，還有逐一實施。公部門提高契約人員薪水，以帶動全國薪資提升。

行政院長賴清德今天上午親上火線端出低薪問題的長短期解決措施。賴揆說，經濟要能發展，成就條件很多。同樣，低薪的解決方案也不只一個。故今天低薪記者會，提出的因應對策，分為短期，中長期，共有十大政策。

中長期部份，最重要的還是要增加投資，以及加速產業升級，台灣經濟的主要問題還是投資不振，因此蔡總統提出前瞻基礎建設，及5+2產業創新。當公私協力增加投資機會，自然而然的工作機會增加，低薪問題就可望解決。

其包括降低受薪階級負擔，提升人力素質，縮小學用落差等中長期策略也很有效，政院會持之以恆推動，讓台灣經濟結構轉型，讓經濟發展的果實可以受益到受薪階層。

短期，提出五大政策，16項措施。包括公務門主動解決低薪，薪資列入政府採購及頒發獎項之加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化、提高時薪。

圖片來源：行政院
圖片來源：行政院
分享

低薪

相關新聞

薪資遲滯不成長 施俊吉扯：外勞拉低平均薪資

2018-05-14 12:46

政府派遣工起薪調至30K 民間市場將產生「外溢效果」

2018-05-14 12:08

賴清德：政府派遣工加薪至3萬元 明年第一批實施

2018-05-14 10:38

政府派遣工薪三萬？ 勞動部長：第三季會討論

2018-05-14 09:50

政院擬調高基本工資時薪 各界籲第三季前不要亂喊價

2018-05-14 12:04

解決低薪問題 行政院提十大政策

2018-05-14 09:51

熱門文章

聯合報民調／蔡總統施政不滿意度攀高 連南部也逆轉

2018-05-13 23:49

遇到中共軍艦打招呼就傻眼？ 海軍嚴厲駁斥

2018-05-13 15:22

最新民調／蔡總統執政2年 不滿意度由五成增至五成六

2018-05-14 01:06

蔡英文、馬英九、柯文哲同場浴佛 祈求國泰民安

2018-05-13 19:03

解決低薪 施俊吉：基本工資時薪「很可能」達150元

2018-05-14 11:39

力挺軍公教 花蓮縣長傅崐萁攜手金門將提年改釋憲

2018-05-13 17:00

送菜爭議 溪州大庄村民挺吳音寧：帶菜乾去請議員吃

2018-05-13 15:35

失蹤屆滿半年 飛官何子雨撫卹程序啟動

2018-05-13 15:49

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top