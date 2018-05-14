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賴清德：政府派遣工加薪至3萬元 明年第一批實施

2018-05-14 10:38聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

行政院長賴清德上午率領部會首長一起舉行「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，...
行政院長賴清德上午率領部會首長一起舉行「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，向國人報告因應對策。記者蘇健忠／攝影
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行政院上午舉行「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，宣布中央政府機關未來將逐步把月薪低於3萬元者（政府派遣、臨時工）起薪調高至3萬元，並建議將基本工資時薪由140元上調至150元。賴清德表示，第一批調高至3萬元者，在2019年中央政府總預算就可以來執行。

賴清德表示，低薪問題是社會關注的重大議題之一，蔡英文總統也非常非常重視，社會也要求政府應該提出星觀對策來解決，這樣的聲音由來已久。行政院參考各界意見並召開多次跨部會會議，希望社會大眾都能夠支持。

賴清德指出，經濟能夠發展需要成就的條件很多，低薪的問題也絕對不是只有一個，所以行政院這次分為短期、中長期共十大政策、37項措施來執行。

行政院副院長施俊吉表示，若只針對政府所屬公務機關、國營事業、政府捐助事業等外包派遣工薪資未達3萬元之1.6萬名調高至3萬元，初估約需9.6億元。

賴清德表示，對於到底這幾萬人工作性質是什麼，要怎麼來調，不至於連動去影響到其他部分，這部分會來研究規劃。不過第一批調高者，在2019年中央政府總預算就可以來執行。

賴清德也說，上次政府幫軍公教加薪3%，希望帶動民間企業加薪，人力銀行調查有5成以上企業來響應。現在政府站出來解決低薪問題，也希望上市櫃公司響應政府的號召一起來解決，相信這波力道也助於中小企業響應。

對於未來政府是否會減少約聘雇，賴清德則說，這是政府的方向，我們會逐步來解決。

賴清德薪資軍公教

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