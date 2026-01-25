快訊

殉職詹能傑 2月3日公祭

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，消防局啟動災害事故調查會，檢視搶救經過，並釐清共生面罩配備、快速救援機制（RIT）啟動時機，重建時序釐清真相。將在2月3日公祭，行政院長卓榮泰昨上香，允全力協助家屬需求，未來救災會有更好的處理。

消防局前天召開災害事故調查會啟動會議，陸續訪談關係人，比對證據釐清。針對共生面罩配備、快速救援機制啟動時機、現場救災安全管制等，災害搶救科長蘇元鏞說，已透過無線電通聯紀錄譯文、救災安全管制系統App時序表、救災現場裝備器材使用等重建時序。

消防局長游家懿表示，調查將完整還原現場，此次因室內堆積大量雜物，救災環境極為嚴峻，搶救人員在極端風險下救援。

市府表示，將報請消防署核定因公殉職後，另向銓敘部申請公務人員退休資遣撫卹法之「執行搶救災害（難）艱困任務時，仍然不顧生死，奮勇執行任務，以致死亡」最高等級因公撫卹。

卓榮泰緊握詹能傑父母雙手，表示除了不捨，有更多的尊敬和感謝。詹的父母希望在桃園消防局服務的次子詹庭豪調回基隆，卓揆指示消防署盡速辦理。

與殉職勇消詹能傑同進火場義消盧彥宏，昨因肺部不適送醫高壓氧治療，血液一氧化碳指數已恢復正常，將住院觀察2至3天。

基隆火災 消防員 殉職

