聽新聞
0:00 / 0:00
殉職詹能傑 2月3日公祭
基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，消防局啟動災害事故調查會，檢視搶救經過，並釐清共生面罩配備、快速救援機制（RIT）啟動時機，重建時序釐清真相。將在2月3日公祭，行政院長卓榮泰昨上香，允全力協助家屬需求，未來救災會有更好的處理。
消防局前天召開災害事故調查會啟動會議，陸續訪談關係人，比對證據釐清。針對共生面罩配備、快速救援機制啟動時機、現場救災安全管制等，災害搶救科長蘇元鏞說，已透過無線電通聯紀錄譯文、救災安全管制系統App時序表、救災現場裝備器材使用等重建時序。
消防局長游家懿表示，調查將完整還原現場，此次因室內堆積大量雜物，救災環境極為嚴峻，搶救人員在極端風險下救援。
市府表示，將報請消防署核定因公殉職後，另向銓敘部申請公務人員退休資遣撫卹法之「執行搶救災害（難）艱困任務時，仍然不顧生死，奮勇執行任務，以致死亡」最高等級因公撫卹。
卓榮泰緊握詹能傑父母雙手，表示除了不捨，有更多的尊敬和感謝。詹的父母希望在桃園消防局服務的次子詹庭豪調回基隆，卓揆指示消防署盡速辦理。
與殉職勇消詹能傑同進火場義消盧彥宏，昨因肺部不適送醫高壓氧治療，血液一氧化碳指數已恢復正常，將住院觀察2至3天。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言