勇消詹能傑殉職 基隆市消防局臉書粉專全黑悼念

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

<a href='/search/tagging/2/基隆' rel='基隆' data-rel='/2/144250' class='tag'><strong>基隆</strong></a>暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長<a href='/search/tagging/2/詹能傑' rel='詹能傑' data-rel='/2/246657' class='tag'><strong>詹能傑</strong></a><a href='/search/tagging/2/殉職' rel='殉職' data-rel='/2/228386' class='tag'><strong>殉職</strong></a>。記者游明煌／翻攝
基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職。記者游明煌／翻攝

基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，基隆市消防局-角落消火伴粉絲專頁今晚首頁全黑悼念詹能傑，民眾留言「我們一直都在陪著您，我流淚不停，請保重加油。」

基隆市消防局-角落消火伴粉絲專頁在詹能傑殉職當天，貼文「慟，小隊長，任務已經結束，一路好走，我們會記得 祢為了救人而犧牲了自己。」

今天傍晚粉專貼出消防局昨召開「樂利三街集合住宅火警」災害事故調查會啟動會議，針對1月21日在安樂區樂利三街社區火災之搶救經過，進行初步檢視與彙整，期盼在沉痛之中，務實檢討、策進未來救災安全。今晚首頁換成全黑悼念詹能傑。

市議員鄭文婷說，詹能傑殉職與義消盧彥宏今天送醫，凸顯消防工作的極端風險，呼籲市府與相關單位全面檢視基隆市消防及義消人員的救災裝備是否完備，並加強健康監測與福利措施，確保第一線出生入死的弟兄，在守護市民安全的同時，平安回到家人身邊。

悼勇消詹能傑殉職，基隆市消防局-角落消火伴粉絲專頁全黑。圖／取自基隆市消防局-角落消火伴粉絲專頁
悼勇消詹能傑殉職，基隆市消防局-角落消火伴粉絲專頁全黑。圖／取自基隆市消防局-角落消火伴粉絲專頁

