勇消詹能傑殉職…父母盼消防員次子調回基隆 卓揆：盡速辦理

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職行政院卓榮泰今天到詹能傑的靈堂上香，詹的父母當面表達希望在桃園消防局服務的次子詹庭豪調回基隆，卓揆指示消防署盡速辦理。消防局表示，下周一發文給桃園市消防局啟動商調程序。

詹能傑、詹庭豪兄弟都是消防員，兩人原本都在基隆市消防局服務，詹能傑在仁愛分隊，詹庭豪在百福分隊，在去年10月調至桃園市消防局蘆竹分隊。日前家屬到火警現場招魂時詹庭豪手捧哥哥牌位到場，場面哀淒。

詹能傑的父母向消防署長蕭煥章說，「大兒子已為國捐軀，希望能讓小兒子調回基隆。」卓揆今天上香時主動再提此事，他說，返鄉服務會請消防署協助，沒有問題。蕭煥章當場致電桃園市消防局長請他盡速辦理。詹父當場向卓揆說「謝謝」。

基隆市消防局長游家懿說，人事已簽辦相關公文，下周一就會發文桃園市消防局啟動詹庭豪商調程序，讓弟弟回到基隆服務，就近照顧年邁父母。

勇消詹能傑殉職父母盼消防員次子調回基隆，卓揆：盡速辦理。記者游明煌／翻攝
勇消詹能傑殉職父母盼消防員次子調回基隆，卓揆：盡速辦理。記者游明煌／翻攝

基隆火災 消防員 殉職 詹能傑 卓榮泰 行政院

勇消詹能傑殉職…父母盼消防員次子調回基隆 卓揆：盡速辦理

基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，行政院長卓榮泰今天到詹能傑的靈堂上香，詹的父母當面表達希望在桃園消防局...

與殉職勇消詹能傑同進火場義消盧彥宏 送醫高壓氧治療好轉

與殉職勇消詹能傑同進火場義消盧彥宏今天上午因肺部不適送醫高壓氧治療，消防局表示，截至今天中午，經聯繫義消盧彥宏本人，得知...

基隆勇消詹能傑殉職啟動事故調查 共生面罩、救援過程等重建時序

基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，消防局召開災害事故調查會啟動會議，針對搶救經過初步檢視與彙整，為檢討外...

影／殉職詹能傑2月3日公祭 卓揆今上香致最高敬意：未來救災會更好

基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，行政院長卓榮泰今天上午到梵宇天閣詹能傑的靈堂上香，並向詹的父母致意，卓...

與殉職勇消詹能傑同進火場 義消盧彥宏今肺部不適送醫高壓氧治療

基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，當時與詹同進火場救人的義消盧彥宏今天傳出肺部不適，送醫高壓氧治療。消防...

詹能傑能否入祀忠烈祠 劉世芳：盡早達成家屬願望

基隆火警導致勇消詹能傑殉職，屋內大量資源回收物影響搶救是關鍵。類似情況去年底在也曾發生，差點讓一名9旬老婦喪命。但基隆市...

