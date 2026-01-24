勇消詹能傑殉職…父母盼消防員次子調回基隆 卓揆：盡速辦理

基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，行政院長卓榮泰今天到詹能傑的靈堂上香，詹的父母當面表達希望在桃園消防局服務的次子詹庭豪調回基隆，卓揆指示消防署盡速辦理。消防局表示，下周一發文給桃園市消防局啟動商調程序。

詹能傑、詹庭豪兄弟都是消防員，兩人原本都在基隆市消防局服務，詹能傑在仁愛分隊，詹庭豪在百福分隊，在去年10月調至桃園市消防局蘆竹分隊。日前家屬到火警現場招魂時詹庭豪手捧哥哥牌位到場，場面哀淒。

詹能傑的父母向消防署長蕭煥章說，「大兒子已為國捐軀，希望能讓小兒子調回基隆。」卓揆今天上香時主動再提此事，他說，返鄉服務會請消防署協助，沒有問題。蕭煥章當場致電桃園市消防局長請他盡速辦理。詹父當場向卓揆說「謝謝」。

基隆市消防局長游家懿說，人事已簽辦相關公文，下周一就會發文桃園市消防局啟動詹庭豪商調程序，讓弟弟回到基隆服務，就近照顧年邁父母。