基隆勇消詹能傑殉職啟動事故調查 共生面罩、救援過程等重建時序

基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，消防局召開災害事故調查會啟動會議，針對搶救經過初步檢視與彙整，為檢討外界關注的共生面罩配備、快速救援機制（RIT）啟動時機，將對相關資料時序重建、訪談關係人，交叉比對各項證據釐清事實，向家屬及社會說明。

消防局昨召開樂利三街火警災害事故調查會啟動會議，會議開始前，與會人員先為殉職小隊長詹能傑默哀1分鐘。局長游家懿表示，這次事故讓基隆市痛失一位優秀的消防人員，在調查工作過程中務必要秉持「以事實與證據為依據」的原則，完整還原現場狀況，所有調查都要建立在實際所看到、聽到、觸及到的資料之上，以最嚴謹的態度回應社會的關切與家屬的期待。

針對外界關注的共生面罩配備、快速救援機制（RIT）啟動時機，以及現場救災安全管制等課題，災害搶救科長蘇元鏞表示，已著手規畫透過無線電通聯紀錄譯文、救災安全管制系統App時序表、救災現場裝備器材使用情形等相關資料進行時序重建、關係人訪談，交叉比對各項證據，務求釐清事實。

將報請內政部消防署核定因公殉職後，另向銓敘部申請公務人員退休資遣撫卹法之「執行搶救災害（難）艱困任務時，仍然不顧生死，奮勇執行任務，以致死亡」最高等級因公撫卹。

消防局表示，此次住宅火警因室內堆積大量雜物，救災環境極為嚴峻，參與搶救的人員在極端風險下全力投入救援，於調查尚未完成前，呼籲外界避免轉傳未經查證臆測性訊息，以免造成二度傷害。