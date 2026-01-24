快訊

影／殉職詹能傑2月3日公祭 卓揆今上香致最高敬意：未來救災會更好

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，行政院長卓榮泰今天上午到梵宇天閣詹能傑的靈堂上香，並向詹的父母致意，卓榮泰說，除了不捨有更多的尊敬和感謝，會全力協助家屬的需求，未來救災會有更好的處理。

卓榮泰今天上午由消防署長蕭煥章、基隆市消防局長游家懿、議長童子瑋等陪同，到梵宇天閣詹能傑的靈堂上香，大批警方在南榮路交管，但卓揆為私人行程，並未公開。

卓榮泰緊握詹能傑父母的雙手，表示詹小隊長因為工作的關係殉職，大家都非常不捨，會全力協助家屬的訴求及需要，他今天特別來關心，詹的父母紅了眼眶，語帶哽咽表達謝謝。

卓榮泰向詹能傑的父母致意，他說，除了不捨之外，有更多的尊敬和感謝，今天來表達最高的敬意，他並指示消防署未來在救災會有更好的處理，卓撥也請游家懿多協助詹的父母，在心理上多支持，也要對其他人多輔導。

今天有不少各地消防人員及義消到靈堂上香，昨天內政部長劉世芳上香，詹的父母當場表達希望進忠烈祠，劉世芳說，正在簽辦公文程序，會盡早達成家屬的願望。

市府表示，為表彰其忠勇事蹟與卓越貢獻，市政府已依相關法規，啟動多項追贈與褒揚作業。將追晉分隊長職務、頒給楷模獎章、頒授消防獎章，並將呈請中央褒揚，爭取靈柩以國旗及消防旗覆蓋，象徵國家與消防體系對英雄的最高敬意。

據了解，目前已敲定2月3日南榮公墓出殯並在殯儀館舉辦公祭。

殉職詹能傑2月3日公祭，卓揆上香致最高敬意：未來救災會處理更好。記者游明煌／翻攝
殉職詹能傑2月3日公祭，卓揆上香致最高敬意：未來救災會處理更好。記者游明煌／翻攝

