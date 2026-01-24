與殉職勇消詹能傑同進火場 義消盧彥宏今肺部不適送醫高壓氧治療
基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，當時與詹同進火場救人的義消盧彥宏今天傳出肺部不適，送醫高壓氧治療。消防局表示，他血液中一氧化碳濃度較高，且口咽部有輕微碳微粒。
義消盧彥宏表示，今天凌晨2點多，因呼吸不適，在義消陪同下，開車前往正隆街三軍醫院就醫。醫生初步檢查結果，血液中一氧化碳濃度較高，且口咽部有輕微碳微粒。
盧向向消防局表示，目前身體狀況尚可，高壓氧治療中，會再與消防局保持密切聯繫，視後續身體狀況隨時回報。
21日深夜火警發生後，羅女受困二樓屋內，義消盧彥宏說，當時羅女在火場最裡面被壓住，已昏迷但有微弱呼吸，他和詹能人朱兩人試圖拖救卻失敗，眼見羅快沒氣，詹轉向他大喊「面罩」，他伸手給備用面罩時竟摸到詹的臉，發現詹已脫下面罩給羅女使用，急忙以共生面罩和詹共用氧氣，最後氣用完時艱辛爬離火場。
22日凌晨，逃出後盧彥宏跪坐在地大口喘氣，焦急大喊「沒氣了、快點！拜託快救！」盧彥宏事後表示，詹能傑曾對外呼救，但無線電疑有死角，外面沒有聽到，詹可能認為可多撐一下，才脫面罩搶救羅女，詹羅兩人被救出送醫都不治。
