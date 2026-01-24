詹能傑能否入祀忠烈祠 劉世芳：盡早達成家屬願望

基隆大火殉職詹能傑母遭冒名，劉世芳嚴厲譴責：在家屬傷口上灑鹽。記者游明煌／攝影

基隆火警導致勇消詹能傑殉職，屋內大量資源回收物影響搶救是關鍵。類似情況去年底在也曾發生，差點讓一名9旬老婦喪命。但基隆市府指出，建築法規、公寓大廈管理條例僅規範公共區域空間，屋內行為只能勸導。

基隆樂利三街火警造成2死4傷，屋內堆滿雜物助長火勢，更增救援困難，住戶羅姓女子遺體被發現時遭衣物壓住，詹能傑卻為了救她賠上性命，火災原因初步指向電線短路，正調查釐清，但堆積如山的回收物卻是救援困難的關鍵。

市府說明，建物公安檢查只針對公寓大廈共用部分設施及設備，火災發生在室內，並非公安檢查適用範圍，廢棄物清理法也規範不了民宅私領域，只能靠管委會應多勸導改善，住戶也要有警覺。

詹家已設靈堂，基隆市府昨成立治喪委員會協助，追晉詹能傑為分隊長，靈柩將爭取以國旗及消防旗覆蓋。基隆市副市長邱佩琳表示，已請教育處研擬成立教育基金，讓各界捐款給詹的9歲女兒就學使用。

內政部長劉世芳昨由消防署長蕭煥章、基隆市消防局長游家懿陪同，向詹能傑家屬致意。詹家表達希望兒子進忠烈祠，劉世芳說，正簽辦公文，會盡早達成家屬的願望。