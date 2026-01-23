快訊

勇消詹能傑殉職 義警偕妻作詞、譜曲「永誌不忘」向消防英雄致敬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，留下9歲女兒。曾擔任義消顧問的義警大隊副總幹事紀文荃與老婆盧潔怡，看到新聞後心情很沉重，分別作詞、作曲後再由AI編曲「永誌不忘」這首歌，向永遠的消防英雄致敬，「他不只是救火，他是希望的象徵。」

紀文荃平時興趣會寫歌詞創作，與曾擔任鋼琴老師的老婆盧潔怡互相合作，創作不少歌曲，他說，昨天看到詹能傑殉職的新聞，因自己當過義消顧問，也有2個女兒，很能感同身受，心情很沉重，因此寫了詞，作了這首歌曲向詹能傑小隊長致敬，並放上網路，獲得回響。

紀文荃表示，目前先以AI唱出沉痛的心聲，正再與街頭藝人合作，希望再由多名街頭藝人共同重新編曲以真實人聲，一起發聲唱出心聲，盼詹能傑一路好走。曲調悠揚、哀慟，盼永誌不忘。

「勇氣是最沉默的語言，濃煙火光中用大愛換呼吸，犧牲自己只為讓生命先行，終其一生守護他人卻永遠回不來。」

「他不只是救火，他是希望的象徵，他不只是救火，他是絕望中的英雄，他不會離開，他將永存在我心中。」

「勇氣是最沉默的語言，濃煙火光中用大愛換呼吸，犧牲自己只為讓生命先行，終其一生守護他人卻永遠回不來。」

「一位永遠向前的人，以生命 守護生命，永誌不忘，那是我們的英雄。」

「他不只是救火，他是希望的象徵，他不只是救火，他是絕望中的英雄。」

「永誌不忘，那是我們的英雄，永遠感謝，願你一路好走。」

註：歌曲畫面為影像AI生成，由紀文荃提供

基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職。記者游明煌／翻攝
基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職。記者游明煌／翻攝
曾擔任義消顧問的義警大隊副總幹事紀文荃與老婆盧潔怡，分別作詞、AI譜曲「永誌不忘」這首歌，向消防英雄詹能傑致敬。圖／紀文荃
曾擔任義消顧問的義警大隊副總幹事紀文荃與老婆盧潔怡，分別作詞、AI譜曲「永誌不忘」這首歌，向消防英雄詹能傑致敬。圖／紀文荃

