詹能傑殉職將追贈獎章、追晉分隊長 基隆市府：爭取覆蓋國旗最高敬意
基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今開治喪委員會，市府今晚表示，為表彰其忠勇事蹟與卓越貢獻，市政府已依相關法規，啟動多項追贈與褒揚作業。將追晉分隊長職務、頒給楷模獎章、頒授消防獎章，並將呈請中央褒揚，爭取靈柩以國旗及消防旗覆蓋，象徵國家與消防體系對英雄的最高敬意。
市府已依忠烈祠祀辦法，向內政部請准詹小隊長入祀忠烈祠，讓其忠勇精神永受後人景仰。市府並將成立治喪委員會，全程協助治喪事宜，靈柩將爭取以國旗及消防旗覆蓋，象徵國家與消防體系對英雄的最高敬意，相關殯葬費用亦將依法辦理減免。
基隆市政府教育處已與詹能傑子女就讀學校聯繫，啟動校園關懷與支持機制，透過學校專任輔導教師，提供第一線的情緒安撫與心理支持，將安排持續性的入校輔導。並會設立「教育儲蓄戶」等資源支持，持續整合各局處資源與學校及相關單位合作提供協助。
