基隆勇消詹能傑殉職留下獨女 市府擬成立教育基金協助未來就學
基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，身後留下就讀國小9歲女兒，近日不少民眾希望捐善款資助，基隆市副市長邱佩琳表示，已請教育處研擬成立一個教育基金，讓各界捐款可以給小孩未來就學使用。
昨天到今天有不少民眾表達意願要捐善款給詹能傑的9歲女兒當教育基金。邱佩琳表示，市府會與家屬討論設立捐款專戶，照顧詹能傑幼女，
已請教育處成立一個教育基金，讓各界捐款可以給小孩子用。
市府教育處長徐嬿立表示，開儲蓄戶第一階段要先徵求小朋友母親的同意，才會開始進行後續程序，針對孩子未來就學相關的支出，至少到高中以上的階段。
消防署長蕭煥章昨天也曾表示，詹能傑9歲小孩的生活與教育經費，在制度面會一路培養直到大學畢業，盡量做到讓殉職同仁沒有後顧之憂。
