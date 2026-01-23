快訊

不帶繩索怎麼爬？霍諾德明將徒手攀台北101 「關鍵裝備」揭密

北市「八德路精華軸線」一堆老透天為何不改建新大樓？ 房仲揭原因

三立採訪車衝撞銀行！2傷者送台大醫院 其中1人腦出血需緊急開刀

基隆勇消詹能傑殉職留下獨女 市府擬成立教育基金協助未來就學

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，身後留下就讀國小9歲女兒，近日不少民眾希望捐善款資助，基隆市副市長邱佩琳表示，已請教育處研擬成立一個教育基金，讓各界捐款可以給小孩未來就學使用。

昨天到今天有不少民眾表達意願要捐善款給詹能傑的9歲女兒當教育基金。邱佩琳表示，市府會與家屬討論設立捐款專戶，照顧詹能傑幼女，

已請教育處成立一個教育基金，讓各界捐款可以給小孩子用。

市府教育處長徐嬿立表示，開儲蓄戶第一階段要先徵求小朋友母親的同意，才會開始進行後續程序，針對孩子未來就學相關的支出，至少到高中以上的階段。

消防署長蕭煥章昨天也曾表示，詹能傑9歲小孩的生活與教育經費，在制度面會一路培養直到大學畢業，盡量做到讓殉職同仁沒有後顧之憂。

勇消詹能傑殉職，家屬今天在梵宇天閣設置靈堂。記者游明煌／攝影
勇消詹能傑殉職，家屬今天在梵宇天閣設置靈堂。記者游明煌／攝影
基隆大火殉職詹能傑留下獨女，市府擬成立教育基金協助未來就學。記者游明煌／翻攝
基隆大火殉職詹能傑留下獨女，市府擬成立教育基金協助未來就學。記者游明煌／翻攝

基隆火災 消防員 殉職 基隆 詹能傑

延伸閱讀

影／殉職勇消詹能傑母竟遭冒名 劉世芳嚴厲譴責：在家屬傷口上灑鹽

影／詹能傑殉職父母盼入忠烈祠 劉世芳：簽辦公文盡早達成願望

影／詹能傑殉職…消防兄弟靈堂上香 邱佩琳：全力協助進忠烈祠

基隆大火勇消詹能傑殉職 假冒詹母發文家屬不滿批二次傷害

相關新聞

基隆勇消詹能傑殉職留下獨女 市府擬成立教育基金協助未來就學

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，身後留下就讀國小9歲女兒，近日不少民眾希望捐善款資助，基隆市副市長邱佩琳表示，已...

基隆惡火2死…民眾假冒家屬發文惹議 精神科醫：恐是生病或情感投射

基隆暗夜惡火釀2死4傷，其中詹姓消防員因公殉職，網路上出現在一名自稱其母親的人發文，事後發現是假帳號，使詹家屬不滿認為二...

影／殉職勇消詹能傑母竟遭冒名 劉世芳嚴厲譴責：在家屬傷口上灑鹽

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，家屬今天在梵宇天閣設置靈堂，內政部長劉世芳到場致意，詹母向部長反映遭人冒名不當批...

影／詹能傑殉職父母盼入忠烈祠 劉世芳：簽辦公文盡早達成願望

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，家屬今天在梵宇天閣設置靈堂。內政部長劉世芳由消防署長蕭煥章、基隆市消防局長游家懿...

影／詹能傑殉職…消防兄弟靈堂上香 邱佩琳：全力協助進忠烈祠

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑救人殉職，靈堂設置在梵宇天閣，今天消防局各分隊消防員、義消及地方人士等陸續上香。詹的父...

基隆大火勇消詹能傑殉職 去年底也有資源回收物堆滿屋大火險奪命

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，起火二樓堆積大量資源回收物不僅阻礙逃生路，也造成搶救困難。民宅堆積大量回收物去年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。