基隆惡火2死…民眾假冒家屬發文惹議 精神科醫：恐是生病或情感投射

基隆暗夜惡火釀2死4傷，其中詹姓消防員因公殉職，網路上出現在一名自稱其母親的人發文，事後發現是假帳號，使詹家屬不滿認為二次傷害。國防醫學大學精神系教授黃三原表示，民眾假冒發文可能是惡作劇、生病有妄想症或是有同樣經歷將情感投射造成，不過仍要多做了解。

基隆大火悲劇後，網路上出現一名自稱因公殉職詹姓消防員的母親，於網路上貼文指出，兒子先後進了火場3次，最後一次，把唯一的空氣面罩，留給了別人。他知道那代表什麼，這不是衝動，是選擇。如果你為他難過，請不要只掉一滴眼淚，因為眼淚，救不了下一個人「這是我兒子，他的死，不該只是一則新聞。 」

貼文曝光後，部分網友質疑該女子並非詹的母親，該則貼文不久後也隨即遭到刪除。詹姓消防員的家屬也出面，請大家協助檢舉，並指出，家屬都還在悲痛之中，為什麼還會有這種不安好心的人出來詐騙冒名，拜託大家幫忙轉發不要再有人受騙了。

黃三原說，社會發生高度關注事件時，有人假冒家屬的心態，大致可歸納為三類，第一最典型的狀況為「身分認知錯誤」，當事人可能因思考扭曲，將新聞中的陌生人認作自己的親人。這類狀況好發於40至70歲女性，常伴隨虛無妄想或認知錯覺。

黃三原說，過往創傷經驗者，恐因過去有子女從事軍警消職務並發生意外的經驗，看到相似新聞時產生強烈聯結，導致認知產生錯覺；或是人格問題或惡作劇若無上述心理或病理因素，則可能屬於人格特質引發的惡作劇行為。

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文也表示，冒名者在文中提到「第三次把面罩給人」等細節，顯示其內容經過思考，而非混亂的妄想。這類行為背後可能隱藏著當事人對過往親友離去的不捨與憤怒，「就像在氣對方只顧別人不顧自己」。

蘇柏文說，此類行為未必能直接簡化為「妄想」或疾病，更可能是一種深層心理的「投射」。當事者或許曾有重要他人離職或殉職的創傷，透過假冒身分將未抒發的憤怒與不捨投射在公共事件中。

蘇柏文說，面對社會大眾普遍站在家屬立場進行抨擊，大眾應保持「先了解、再評論」的態度。如果行為人是真的生病了，社會的集體謾罵會使其陷入更深的驚慌與恐懼，反而不利於心理狀態的復原。若發現身邊親友出現與事實嚴重脫節、扭曲現實訊息的狀況，應提高警覺並尋求專業協助。