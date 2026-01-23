北市消防局籲民眾擬家中逃生計畫 謹記「1216」口訣

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑救火殉職，火災住家堆放許多雜物造成搶救困難。台北市消防局今天提醒，民眾除應安裝住警器外，也應掌握「1216」口訣，擬定家中逃生計畫。

基隆市樂利三街社區民宅21日晚間火警，詹能傑第3度進入火場救人時，將面罩給予受困者，自己殉職。基隆市消防局長游家懿表示，火災現場堆放很多雜物，造成進出路徑窄，宛如迷宮，讓搶救、疏散更加困難，呼籲民眾平時務必保持家中逃生通道暢通。

對此，台北市消防局今天也透過臉書發文提醒，民眾擬定家中逃生計畫要謹記「1216」口訣，平時多一分準備，災時少一分慌張。首先，全家一起畫出「家庭逃生計畫圖」，不需要專業和畫得美，只要全家人都看得懂即可，需標出「房門、窗戶、樓梯」等處，重點是要真的走得出去。

其次，應標記2個不同方向的逃生出口與路線，且家門口不堆雜物，走道能快速通行，窗戶能順利打開，沒有封死或鎖死，因為雜物一多，逃生時間就少。

北市消提到，第三點是全家一定要「說好集合點」，在屋外選一個安全地點（例如巷口、路燈下），逃出來就往那裡去，不回頭找人，且每個人都知道、都記得。

最後，每6個月「實際走一次」逃生路線，且白天、晚上各走一次，模擬停電、煙霧情境（記得彎腰前進），發現有路線卡住之處，要立刻清除障礙物，實際走過一次，關鍵時刻才不會慌。

北市消表示，逃生計畫再完整，沒有第一時間的警示也來不及，建議民眾住家每個房間都要裝「住警器（住宅用火災警報器）」，火災初期就會大聲警示，睡覺時也能即時提醒，可幫助全家爭取最寶貴的逃生時間，聽得到警報，才跑得出去。

「規劃逃生路線、清出生命通道、檢查並安裝住警器，約好屋外集合點」，北市消呼籲，防災不是害怕，是替最愛的家人多留一條存活的路。