快訊

新北市長三腳督民調落後 黃國昌認了：60歲以上輸到慘不忍睹

超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

北市消防局籲民眾擬家中逃生計畫 謹記「1216」口訣

中央社／ 台北23日電

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑救火殉職，火災住家堆放許多雜物造成搶救困難。台北市消防局今天提醒，民眾除應安裝住警器外，也應掌握「1216」口訣，擬定家中逃生計畫。

基隆市樂利三街社區民宅21日晚間火警，詹能傑第3度進入火場救人時，將面罩給予受困者，自己殉職。基隆市消防局長游家懿表示，火災現場堆放很多雜物，造成進出路徑窄，宛如迷宮，讓搶救、疏散更加困難，呼籲民眾平時務必保持家中逃生通道暢通。

對此，台北市消防局今天也透過臉書發文提醒，民眾擬定家中逃生計畫要謹記「1216」口訣，平時多一分準備，災時少一分慌張。首先，全家一起畫出「家庭逃生計畫圖」，不需要專業和畫得美，只要全家人都看得懂即可，需標出「房門、窗戶、樓梯」等處，重點是要真的走得出去。

其次，應標記2個不同方向的逃生出口與路線，且家門口不堆雜物，走道能快速通行，窗戶能順利打開，沒有封死或鎖死，因為雜物一多，逃生時間就少。

北市消提到，第三點是全家一定要「說好集合點」，在屋外選一個安全地點（例如巷口、路燈下），逃出來就往那裡去，不回頭找人，且每個人都知道、都記得。

最後，每6個月「實際走一次」逃生路線，且白天、晚上各走一次，模擬停電、煙霧情境（記得彎腰前進），發現有路線卡住之處，要立刻清除障礙物，實際走過一次，關鍵時刻才不會慌。

北市消表示，逃生計畫再完整，沒有第一時間的警示也來不及，建議民眾住家每個房間都要裝「住警器（住宅用火災警報器）」，火災初期就會大聲警示，睡覺時也能即時提醒，可幫助全家爭取最寶貴的逃生時間，聽得到警報，才跑得出去。

「規劃逃生路線、清出生命通道、檢查並安裝住警器，約好屋外集合點」，北市消呼籲，防災不是害怕，是替最愛的家人多留一條存活的路。

基隆火災 消防員 殉職

延伸閱讀

沒在管通學巷？腳踏車橫衝直撞 北市議員籲改善加嚴

影／詹能傑殉職父母盼入忠烈祠 劉世芳：簽辦公文盡早達成願望

台東通過火災預防自治條例 租屋須設警報器

影／北市男搭捷運酒醉「手伸出閘門」 危險行為遭罰1萬元

相關新聞

影／詹能傑殉職父母盼入忠烈祠 劉世芳：簽辦公文盡早達成願望

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，家屬今天在梵宇天閣設置靈堂。內政部長劉世芳由消防署長蕭煥章、基隆市消防局長游家懿...

影／殉職勇消詹能傑母竟遭冒名 劉世芳嚴厲譴責：在家屬傷口上灑鹽

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，家屬今天在梵宇天閣設置靈堂，內政部長劉世芳到場致意，詹母向部長反映遭人冒名不當批...

影／詹能傑殉職…消防兄弟靈堂上香 邱佩琳：全力協助進忠烈祠

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑救人殉職，靈堂設置在梵宇天閣，今天消防局各分隊消防員、義消及地方人士等陸續上香。詹的父...

基隆大火勇消詹能傑殉職 去年底也有資源回收物堆滿屋大火險奪命

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，起火二樓堆積大量資源回收物不僅阻礙逃生路，也造成搶救困難。民宅堆積大量回收物去年...

勇消3進火場殉職 還原基隆民宅惡火現場 救援為何困難

基隆「台北生活家」社區21日晚間火警，住戶羅姓女子受困，仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度衝進火場搜救，還脫下面罩給對方，自己卻身陷火場，事後兩人均不治。火災釀2死4傷，原因初步指向電線短路，尚待釐清。

基隆大火勇消詹能傑殉職 假冒詹母發文家屬不滿批二次傷害

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，昨有一名疑自稱詹能傑母親的人在網路平台悲痛發文說，兒子把面罩給別人不是衝動，是選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。