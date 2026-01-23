影／殉職勇消詹能傑母竟遭冒名 劉世芳嚴厲譴責：在家屬傷口上灑鹽
基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，家屬今天在梵宇天閣設置靈堂，內政部長劉世芳到場致意，詹母向部長反映遭人冒名不當批評，甚至募款，劉世芳提出嚴厲譴責，「這不僅是在家屬傷口上灑鹽，而是對台灣社會良善力量的一種挑戰。｣
劉世芳說，有一件事她非常遺憾，詹能傑的母親向她反映，有人在Threads等社群媒體上，出現冒用家屬名義不當批評指教，甚至募款等，雖已在第一時間有澄清為假訊息，但她要站在家屬的立場嚴厲的譴責。
劉世芳表示，「這不僅是在家屬傷口上灑鹽，而是對台灣社會良善力量的一種挑戰。｣她希望網路上大家尊重家屬，讓家屬在處理殯葬程序能平安度過。
劉世芳指出，這件事不只是基隆市，而是全台灣都不捨，她希望網路上的人不要用「鍵盤手」謀私利，相關行為可能已違反「社會秩序維護法」，希望不要再有這樣的事發生。
昨有一名疑自稱詹能傑母親的人在Threads網路平台發文說，兒子把面罩給別人不是衝動，是選擇，「他不是死於意外，是被一次次『沒關係、撐一下』拖進去的。」詹的家屬不滿批「二次傷害」，請大家不要再轉傳，假冒的貼文已從平台消失。
