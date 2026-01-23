影／殉職勇消詹能傑母竟遭冒名 劉世芳嚴厲譴責：在家屬傷口上灑鹽

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，家屬今天在梵宇天閣設置靈堂，內政部長劉世芳到場致意，詹母向部長反映遭人冒名不當批評，甚至募款，劉世芳提出嚴厲譴責，「這不僅是在家屬傷口上灑鹽，而是對台灣社會良善力量的一種挑戰。｣

劉世芳說，有一件事她非常遺憾，詹能傑的母親向她反映，有人在Threads等社群媒體上，出現冒用家屬名義不當批評指教，甚至募款等，雖已在第一時間有澄清為假訊息，但她要站在家屬的立場嚴厲的譴責。

劉世芳表示，「這不僅是在家屬傷口上灑鹽，而是對台灣社會良善力量的一種挑戰。｣她希望網路上大家尊重家屬，讓家屬在處理殯葬程序能平安度過。

劉世芳指出，這件事不只是基隆市，而是全台灣都不捨，她希望網路上的人不要用「鍵盤手」謀私利，相關行為可能已違反「社會秩序維護法」，希望不要再有這樣的事發生。