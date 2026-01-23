快訊

115學測不只考生覺得難！國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝

NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

影／殉職勇消詹能傑母竟遭冒名 劉世芳嚴厲譴責：在家屬傷口上灑鹽

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，家屬今天在梵宇天閣設置靈堂，內政部長劉世芳到場致意，詹母向部長反映遭人冒名不當批評，甚至募款，劉世芳提出嚴厲譴責，「這不僅是在家屬傷口上灑鹽，而是對台灣社會良善力量的一種挑戰。｣

劉世芳說，有一件事她非常遺憾，詹能傑的母親向她反映，有人在Threads等社群媒體上，出現冒用家屬名義不當批評指教，甚至募款等，雖已在第一時間有澄清為假訊息，但她要站在家屬的立場嚴厲的譴責。

劉世芳表示，「這不僅是在家屬傷口上灑鹽，而是對台灣社會良善力量的一種挑戰。｣她希望網路上大家尊重家屬，讓家屬在處理殯葬程序能平安度過。

劉世芳指出，這件事不只是基隆市，而是全台灣都不捨，她希望網路上的人不要用「鍵盤手」謀私利，相關行為可能已違反「社會秩序維護法」，希望不要再有這樣的事發生。

昨有一名疑自稱詹能傑母親的人在Threads網路平台發文說，兒子把面罩給別人不是衝動，是選擇，「他不是死於意外，是被一次次『沒關係、撐一下』拖進去的。」詹的家屬不滿批「二次傷害」，請大家不要再轉傳，假冒的貼文已從平台消失。

基隆大火殉職詹能傑母遭冒名，劉世芳嚴厲譴責：在家屬傷口上灑鹽。記者游明煌／攝影
基隆大火殉職詹能傑母遭冒名，劉世芳嚴厲譴責：在家屬傷口上灑鹽。記者游明煌／攝影

基隆火災 消防員 殉職 劉世芳 詹能傑

延伸閱讀

影／詹能傑殉職父母盼入忠烈祠 劉世芳：簽辦公文盡早達成願望

探視受傷退役人員 劉世芳：已投入1577名役男助關懷

嘉市府北棟大樓動土充滿選舉味 黃敏惠林倩綺當著劉世芳面爭取輕軌

【重磅快評】蔣萬安又被擺一道 民進黨雅量僅及陳其邁？

相關新聞

影／詹能傑殉職父母盼入忠烈祠 劉世芳：簽辦公文盡早達成願望

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，家屬今天在梵宇天閣設置靈堂。內政部長劉世芳由消防署長蕭煥章、基隆市消防局長游家懿...

影／殉職勇消詹能傑母竟遭冒名 劉世芳嚴厲譴責：在家屬傷口上灑鹽

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，家屬今天在梵宇天閣設置靈堂，內政部長劉世芳到場致意，詹母向部長反映遭人冒名不當批...

影／詹能傑殉職…消防兄弟靈堂上香 邱佩琳：全力協助進忠烈祠

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑救人殉職，靈堂設置在梵宇天閣，今天消防局各分隊消防員、義消及地方人士等陸續上香。詹的父...

基隆大火勇消詹能傑殉職 去年底也有資源回收物堆滿屋大火險奪命

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，起火二樓堆積大量資源回收物不僅阻礙逃生路，也造成搶救困難。民宅堆積大量回收物去年...

勇消3進火場殉職 還原基隆民宅惡火現場 救援為何困難

基隆「台北生活家」社區21日晚間火警，住戶羅姓女子受困，仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度衝進火場搜救，還脫下面罩給對方，自己卻身陷火場，事後兩人均不治。火災釀2死4傷，原因初步指向電線短路，尚待釐清。

基隆大火勇消詹能傑殉職 假冒詹母發文家屬不滿批二次傷害

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，昨有一名疑自稱詹能傑母親的人在網路平台悲痛發文說，兒子把面罩給別人不是衝動，是選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。