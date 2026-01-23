影／詹能傑殉職父母盼入忠烈祠 劉世芳：簽辦公文盡早達成願望

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，家屬今天在梵宇天閣設置靈堂。內政部長劉世芳由消防署長蕭煥章、基隆市消防局長游家懿陪同到場向家屬致意。詹的父母當場表達希望進忠烈祠，劉世芳說，正在簽辦公文程序，會盡早達成家屬的願望。

劉世芳說，消防界非常不捨的這件事情，她今天到靈當特別向家屬致意，已請消防署及基隆市政府消防局在後續處理盡力協助。今天家屬有特別提到未來希望可以入祀忠烈祠，現在正在簽辦公文程序，盡早達成家屬的願望。

劉世芳表示，在此過程中，她感受到消防界非常合作，未來會請消防署及基隆市消防局就火災的原因、來龍去脈調查清楚後適時公布。目前在媒體上看到的狀況，大家都非常不捨，這是消防界的損失，這部分大家都很清楚。

至於共生面罩的問題，劉世芳說，火災調查委員會把這部分提出討論，因是專業的問題，讓火災調查委員會調查清楚再對外適時公布，一切尊重委員會的調查程序。