影／詹能傑殉職…消防兄弟靈堂上香 邱佩琳：全力協助進忠烈祠

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑救人殉職，靈堂設置在梵宇天閣，今天消防局各分隊消防員、義消及地方人士等陸續上香。詹的父母守在靈堂，副市長邱佩琳到場致意，她說市府會全力協助詹進忠烈祠，並向詹的父母說，「他（殉職）是我們的損失，我們以他為榮。」

今天詹能傑的家屬捧牌位到梵宇天閣設置靈堂，各單位也送花籃致意，基隆市消防局二愛分隊分隊長曹志榮、小隊長陳霖瑩署名寫著「忠烈可風」。

副市長邱佩琳向詹能傑的父母說，「能傑為救人犧牲了自己，很了不起，他進火場三次，你們教出這樣的小孩很偉大，要照顧好自己，他還有一個弟弟也是消防員，兄弟為救災奉獻。」

邱佩琳表示，「太難過了，他是我們的損失，我們以他為榮。」今天下午就會開治喪委員會，市府會全力協助，昨天市長謝國樑說希望進忠烈祠，有很多人士希望可以捐善款，市府會就家屬的要求盡最大的協助，希望家屬節哀。

詹能傑住在新豐里，新豐里長丁麗娜今天到場捻香致意，她說，一個優秀的人才就這樣走了，她看到救災影片他第二次進入火場搜救受困者出來時已經很累，她心疼像是自己少了一個小孩，里內很多大小事他會支援，凡事跑第一。她回憶，詹能傑很低調，但只要有需要他就會出來協助。