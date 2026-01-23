快訊

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

貝克漢長子與父母決裂！500億婚前協議成導火線

檢察官徐名駒赴吳乃仁豪奢宴吃5.8萬「別人買單」 職務法庭判罰俸2月

影／詹能傑殉職…消防兄弟靈堂上香 邱佩琳：全力協助進忠烈祠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑救人殉職，靈堂設置在梵宇天閣，今天消防局各分隊消防員、義消及地方人士等陸續上香。詹的父母守在靈堂，副市長邱佩琳到場致意，她說市府會全力協助詹進忠烈祠，並向詹的父母說，「他（殉職）是我們的損失，我們以他為榮。」

今天詹能傑的家屬捧牌位到梵宇天閣設置靈堂，各單位也送花籃致意，基隆市消防局二愛分隊分隊長曹志榮、小隊長陳霖瑩署名寫著「忠烈可風」。

副市長邱佩琳向詹能傑的父母說，「能傑為救人犧牲了自己，很了不起，他進火場三次，你們教出這樣的小孩很偉大，要照顧好自己，他還有一個弟弟也是消防員，兄弟為救災奉獻。」

邱佩琳表示，「太難過了，他是我們的損失，我們以他為榮。」今天下午就會開治喪委員會，市府會全力協助，昨天市長謝國樑說希望進忠烈祠，有很多人士希望可以捐善款，市府會就家屬的要求盡最大的協助，希望家屬節哀。

詹能傑住在新豐里，新豐里長丁麗娜今天到場捻香致意，她說，一個優秀的人才就這樣走了，她看到救災影片他第二次進入火場搜救受困者出來時已經很累，她心疼像是自己少了一個小孩，里內很多大小事他會支援，凡事跑第一。她回憶，詹能傑很低調，但只要有需要他就會出來協助。

消防局各分隊消防員、義消及地方人士等陸續上香，一名義消說，他的精神很感人，為了救人付出了生命，一定要進忠烈祠。

消防局各分隊消防員、義消及地方人士等陸續上香。記者游明煌／攝影
消防局各分隊消防員、義消及地方人士等陸續上香。記者游明煌／攝影
基隆市消防局二愛分隊分隊長曹志榮、小隊長陳霖瑩花籃寫著「忠烈可風」。記者游明煌／攝影
基隆市消防局二愛分隊分隊長曹志榮、小隊長陳霖瑩花籃寫著「忠烈可風」。記者游明煌／攝影
詹能傑的父母守在靈堂，副市長邱佩琳到場致意。記者游明煌／攝影
詹能傑的父母守在靈堂，副市長邱佩琳到場致意。記者游明煌／攝影
詹能傑的父母守在靈堂，副市長邱佩琳到場致意。記者游明煌／攝影
詹能傑的父母守在靈堂，副市長邱佩琳到場致意。記者游明煌／攝影

基隆火災 消防員 殉職 忠烈祠 謝國樑 邱佩琳

延伸閱讀

基隆大火勇消詹能傑殉職 去年底也有資源回收物堆滿屋大火險奪命

基隆大火勇消詹能傑殉職 假冒詹母發文家屬不滿批二次傷害

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」得知詹不治哭了

基隆勇消詹能傑殉職家屬哀戚招魂 女星嘆：為什麼要用生命換別人生還？

相關新聞

影／詹能傑殉職…消防兄弟靈堂上香 邱佩琳：全力協助進忠烈祠

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑救人殉職，靈堂設置在梵宇天閣，今天消防局各分隊消防員、義消及地方人士等陸續上香。詹的父...

基隆勇消3進火場給面罩殉職...3大疑點引論 同袍：極端環境下判斷

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨晚火警，仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困羅女，將自己空氣面罩給羅女後，嗆昏失聯一小時，送醫...

基隆大火勇消詹能傑殉職 去年底也有資源回收物堆滿屋大火險奪命

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，起火二樓堆積大量資源回收物不僅阻礙逃生路，也造成搶救困難。民宅堆積大量回收物去年...

勇消3進火場殉職 還原基隆民宅惡火現場 救援為何困難

基隆「台北生活家」社區21日晚間火警，住戶羅姓女子受困，仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度衝進火場搜救，還脫下面罩給對方，自己卻身陷火場，事後兩人均不治。火災釀2死4傷，原因初步指向電線短路，尚待釐清。

基隆大火勇消詹能傑殉職 假冒詹母發文家屬不滿批二次傷害

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，昨有一名疑自稱詹能傑母親的人在網路平台悲痛發文說，兒子把面罩給別人不是衝動，是選...

遞出面罩前 詹能傑有搶救未果的痛

消防節剛過，基隆市消防局小隊長詹能傑卻在火場救人不幸殉職，令人不勝唏噓。影評人彌勒熊回顧兩年前詹在事故急救現場拚盡全力，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。