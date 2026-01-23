基隆大火勇消詹能傑殉職 去年底也有資源回收物堆滿屋大火險奪命

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，起火二樓堆積大量資源回收物不僅阻礙逃生路，也造成搶救困難。民宅堆積大量回收物去年底就發生，一名九旬老婦差點喪命，昨天同樣情況又釀二死悲劇。市府指出，建築法規、公寓大廈管理條例都僅規範公共區域空間，屋內行為只能勸導。

基隆樂利三街一處二樓民宅前天深夜火警，屋內堆滿雜物助長火勢，更增救援困難。住戶羅姓女子受困，仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度衝進火場搜救，脫下面罩給對方試圖以命換命，自己卻身陷火場，昨凌晨被救出二人均不治，是今年首起消防人員殉職。火災原因初步指向電線短路，確實原因仍須釐清。

屋內堆積如山的資源回收物釀大火，近來不是第一次，去年11月28日基隆成功二路也發生類似狀況，當時火勢驚人，悶燒很久才找到起火點撲滅，差點奪走屋主的性命。

消防局說，當時成功二路一處民宅凌晨大火，波及鄰近一棟公寓，陷入火海，九旬紀姓阿嬤及時獲救，房子付之一炬，現場疏散30多人，沒有人員傷亡，但該屋半年內第二度發生火警，消防人員發現堆積大量雜物延燒。

基隆市都市發展處說明，建築物公安檢查申報是針對公寓大廈共用部分設施及設備進行檢查，台北生活家社區公共區域部分，有完成114年度建築物公安檢查申報，檢查項目符合規定。火災發生是在住戶室內專有部分，並非建築物公安檢查申報的適用範圍。管委會應多勸導改善，住戶也要有警覺易造成逃生困難。環保局也說，廢棄物清理法規範的無法涉及民宅內私領域。