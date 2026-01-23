快訊

基隆大火勇消詹能傑殉職 假冒詹母發文家屬不滿批二次傷害

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，昨有一名疑自稱詹能傑母親的人在網路平台悲痛發文說，兒子把面罩給別人不是衝動，是選擇，「他不是死於意外，是被一次次『沒關係、撐一下』拖進去的。」詹的家屬不滿批「二次傷害」，請大家不要再轉傳，假冒的貼文已從平台消失。

昨有疑自稱詹母貼文說，兒子先後進了火場3次，最後一次，把唯一的空氣面罩，留給了別人。他知道那代表什麼，這不是衝動，是選擇。如果你為他難過，請不要只掉一滴眼淚，因為眼淚，救不了下一個人「這是我兒子，他的死，不該只是一則新聞。 」

假冒詹母的貼文不斷被轉傳，詹的家屬出面請大家協助檢舉，指「我們家屬都還在悲痛之中，為什麼還會有這種不安好心的人出來詐騙冒用我阿姨，拜託大家幫忙轉發不要再有人受騙了。」該假冒家屬貼文已下架。

基隆樂利三街一處二樓民宅前天深夜火警，屋內堆滿雜物助長火勢，更增救援困難。住戶羅姓女子受困，仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度衝進火場搜救，脫下面罩給對方試圖以命換命，自己卻身陷火場，昨凌晨被救出二人均不治，是今年首起消防人員殉職。火災原因初步指向電線短路，確實原因仍須釐清。

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職。記者游明煌／翻攝
