基隆大火勇消詹能傑殉職 假冒詹母發文家屬不滿批二次傷害

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，昨有一名疑自稱詹能傑母親的人在網路平台悲痛發文說，兒子把面罩給別人不是衝動，是選擇，「他不是死於意外，是被一次次『沒關係、撐一下』拖進去的。」詹的家屬不滿批「二次傷害」，請大家不要再轉傳，假冒的貼文已從平台消失。

昨有疑自稱詹母貼文說，兒子先後進了火場3次，最後一次，把唯一的空氣面罩，留給了別人。他知道那代表什麼，這不是衝動，是選擇。如果你為他難過，請不要只掉一滴眼淚，因為眼淚，救不了下一個人「這是我兒子，他的死，不該只是一則新聞。 」

假冒詹母的貼文不斷被轉傳，詹的家屬出面請大家協助檢舉，指「我們家屬都還在悲痛之中，為什麼還會有這種不安好心的人出來詐騙冒用我阿姨，拜託大家幫忙轉發不要再有人受騙了。」該假冒家屬貼文已下架。