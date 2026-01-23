學者：不該讓自己落入險境

基隆消防小隊長詹能傑救人殉職，受困者也死亡。有基層消防員質疑現場搜救指揮調度有瑕疵，應檢討。消防學者則沉重地說，雖然救人心切，但不能先讓自己落入險境。

消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱感嘆，二○一六年迄今，全台殉職消防員及義消共卅餘人，政府要設法讓殉職悲劇降到最低。傳出詹能傑在救人過程將共生面罩給受困者使用，卻造成自身缺氧身亡，讓人傷痛慟。現場是否攜帶共生面罩，傳出不同說法，消防單位要調查還原真相，並對外公布。

嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏說，救人分秒必爭，但不能先讓自己落入險境。火場風險極高，消防員以救人為天職，但不能因救人心切，將自身安全都拋諸腦後，一絲大意、疏忽就可能發生無法挽回的悲劇。

台中市基層消防人員說，一般救災救難原則都是「自救才能救人」，消防員將空氣面罩給受困民眾的行為，不符合一般勤務原則，可能是「極端環境下做出的救援判斷與行為選擇」；若火場有人受困，各外勤單位都配有「共生面罩」，不會讓消防員脫下自己面罩，而是使用共生面罩給受困民眾或支援空氣不足同僚，共用空氣瓶。

有義消質疑，詹能傑在火場失聯七十六分鐘後才被發現，不僅三度進入火場，還未攜帶共生面罩，為何火場有人受困，不是以兩人一組或三人一水線的配置搜救？應該檢討調度。

另外，火場設有指揮站，現場管制板會顯示在火場內人員，為何詹能傑失聯那麼久都未被發現？考量體力問題，一般也不會讓消防員頻繁進入火場，顯示此案在救災流程恐有瑕疵，應該積極檢討。