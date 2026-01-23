快訊

現場雜物多 連門都難開

聯合報／ 記者張曼蘋游明煌／連線報導

基隆深夜民宅惡火釀二死四傷，消防署長蕭煥章現場勘查發現火場堆放不少雜物助燃，走動都有問題，出入路徑狹窄造成搶救、疏散更加困難。針對外界質疑現場指揮等問題，內政部與基隆市府已啟動災害調查，將釐清事故的處置過程。

蕭煥章表示，詹能傑殉職事件火場為一九八○年代建築，屋內堆滿雜物，搜救人員一開始連門都推不開，感嘆現場宛如狹窄迷宮，增加逃生、救援不利因素。詹能傑為搜救受困房間最深處的羅姓受困女子，進出火場三次，更換三次空氣瓶，卻不幸在第三次進入火場時失聯。

外界關注共生面罩是否短缺，以及火場有人受困卻未馬上啟動ＲＩＴ小組是否有疏失？蕭煥章表示，要等調查清楚才能對外說明。蕭也在基隆消防局長游家懿陪同勘查火場，其他搜救人員說，火場堆放大量雜物、進出路徑狹窄，搶救、疏散更困難，加上受困者房間又在最裡面，室內門關不起來，種種不利因素造成這場遺憾。

「回收雜物從地上堆到天花板如垃圾山，一碰就垮下。」搜救人員只能「摸」索前行，才這麼難找到受困者；羅女遺體被尋獲時，身上也壓著層層厚重衣物。有消防員直言，「害死詹能傑的是那些堆滿房間和客廳的的雜物」。

基隆火災 消防員 殉職

學者：不該讓自己涉險

基隆消防小隊長詹能傑救人殉職，受困者也死亡。有基層消防員質疑現場搜救指揮調度有瑕疵，應檢討。消防學者則沉重地說，雖然救人...

