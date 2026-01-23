快訊

遞出面罩前 詹能傑有搶救未果的痛

聯合報／ 記者葉德正邱瑞杰游明煌張曼蘋王慧瑛／連線報導

消防小隊長詹能傑把面罩給受困者，兩人卻雙亡，引發現場指揮調度是否合宜的討論。記者游明煌／翻攝
消防節剛過，基隆市消防局小隊長詹能傑卻在火場救人不幸殉職，令人不勝唏噓。影評人彌勒熊回顧兩年前詹在事故急救現場拚盡全力，事後在社群貼文，懊惱無法從死神搶回那個還沒來得及看世界一眼的細小生命，「也許是那次遺憾，讓他這次火警奮不顧身把面罩給了受困者。」

彌勒熊說，詹能傑在二○二四年二月廿六日深夜寫下這段心情紀錄，也是心碎自白；那晚他在急救現場拚盡全力，卻仍無法從死神手中搶回那個細小的生命而徹夜難眠，這份「救不回生命」的痛楚，曾在他心裡留下深深的烙印。也因此，兩年後的深夜詹再次面臨生死抉擇時，可能就是為什麼他會毫不猶豫地摘下面罩，把自己最後的生存機會也一併交了出去。

「請大家不要再用理性的標準苛責他的決定。」彌勒熊說，對詹能傑而言，那一刻不是失誤，而是為了補齊心中對生命救贖的遺憾，所做出最溫柔的道別。

家屬昨下午回案發地點招魂，消防署長蕭煥章對罹難者家屬抱歉，表示詹能傑不幸捨身，是消防體系最深層的傷痛；將申請讓詹入祀忠烈祠，並追贈職務，詹留下的九歲小孩，從制度面會照顧到大學畢業為止，讓罹難同仁無後顧之憂。

消防局用「雷厲風行、率直鐵漢」形容詹能傑，他警專廿三期畢業，消防資歷廿年，曾獲消防署消防績優救護人員表揚，曾投入國道三號走山、復興空難、普悠瑪列車翻覆、太魯閣列車出軌、花蓮震災雲門翠堤搜救等，救災總不落人後，順利完成使命。他與妻育有一女，常在臉書貼出溫暖的家庭照，如今家人對未來很茫然。

胞弟詹庭豪也是桃園消防隊員，「豪、傑」二字是父母對他們的期望。二○二四年間山陀兒颱風來襲，詹支援救災穿著制服外出替同仁買便當，被酸民拍照公審，當時分隊長力挺他，如今殉職讓許多人不捨。

女藝人「白白」白馨儒曾是基隆義消婦宣成員，她感嘆消防員每次出勤都是一次與風險並肩的賭注。

基隆火災 消防員 殉職

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」得知詹不治哭了

基隆大火殉職詹能傑受困76分鐘 第3次搜索未攜帶共生面罩

影／詹能傑救人殉職 同行義消氧氣將耗盡撤離求援：拜託啦、快點啦

影／詹能傑摘面罩救人殉職 同行義消撤離求援疾呼「沒氣了快點啦」

基隆勇消3進火場給面罩殉職...3大疑點引論 同袍：極端環境下判斷

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨晚火警，仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困羅女，將自己空氣面罩給羅女後，嗆昏失聯一小時，送醫...

基隆大火詹能傑殉職 他「同年同月同日生」淚崩：你真的太衝了

基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困羅女殉職，與詹「同年同月同日生」的基隆市消防局安...

基隆勇消詹能傑殉職家屬哀戚招魂 女星嘆：為什麼要用生命換別人生還？

在火場救人殉職的消防小隊長詹能傑，與妻子育有1女，常在臉書貼出充滿父愛的父女照，他胞弟也是消防員，目前在桃園任職。家屬今...

學者：不該讓自己落入險境

基隆消防小隊長詹能傑救人殉職，受困者也死亡。有基層消防員質疑現場搜救指揮調度有瑕疵，應檢討。消防學者則沉重地說，雖然救人...

現場雜物多 連門都難開

基隆深夜民宅惡火釀二死四傷，消防署長蕭煥章現場勘查發現火場堆放不少雜物助燃，走動都有問題，出入路徑狹窄造成搶救、疏散更加...

