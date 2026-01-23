遞出面罩前 詹能傑有搶救未果的痛

消防小隊長詹能傑把面罩給受困者，兩人卻雙亡，引發現場指揮調度是否合宜的討論。記者游明煌／翻攝

消防節剛過，基隆市消防局小隊長詹能傑卻在火場救人不幸殉職，令人不勝唏噓。影評人彌勒熊回顧兩年前詹在事故急救現場拚盡全力，事後在社群貼文，懊惱無法從死神搶回那個還沒來得及看世界一眼的細小生命，「也許是那次遺憾，讓他這次火警奮不顧身把面罩給了受困者。」

彌勒熊說，詹能傑在二○二四年二月廿六日深夜寫下這段心情紀錄，也是心碎自白；那晚他在急救現場拚盡全力，卻仍無法從死神手中搶回那個細小的生命而徹夜難眠，這份「救不回生命」的痛楚，曾在他心裡留下深深的烙印。也因此，兩年後的深夜詹再次面臨生死抉擇時，可能就是為什麼他會毫不猶豫地摘下面罩，把自己最後的生存機會也一併交了出去。

「請大家不要再用理性的標準苛責他的決定。」彌勒熊說，對詹能傑而言，那一刻不是失誤，而是為了補齊心中對生命救贖的遺憾，所做出最溫柔的道別。

家屬昨下午回案發地點招魂，消防署長蕭煥章對罹難者家屬抱歉，表示詹能傑不幸捨身，是消防體系最深層的傷痛；將申請讓詹入祀忠烈祠，並追贈職務，詹留下的九歲小孩，從制度面會照顧到大學畢業為止，讓罹難同仁無後顧之憂。

消防局用「雷厲風行、率直鐵漢」形容詹能傑，他警專廿三期畢業，消防資歷廿年，曾獲消防署消防績優救護人員表揚，曾投入國道三號走山、復興空難、普悠瑪列車翻覆、太魯閣列車出軌、花蓮震災雲門翠堤搜救等，救災總不落人後，順利完成使命。他與妻育有一女，常在臉書貼出溫暖的家庭照，如今家人對未來很茫然。

胞弟詹庭豪也是桃園消防隊員，「豪、傑」二字是父母對他們的期望。二○二四年間山陀兒颱風來襲，詹支援救災穿著制服外出替同仁買便當，被酸民拍照公審，當時分隊長力挺他，如今殉職讓許多人不捨。

女藝人「白白」白馨儒曾是基隆義消婦宣成員，她感嘆消防員每次出勤都是一次與風險並肩的賭注。