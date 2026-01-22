聽新聞
基隆大火詹能傑殉職 他「同年同月同日生」淚崩：你真的太衝了
基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困羅女殉職，與詹「同年同月同日生」的基隆市消防局安全衛生科長余宗庭說，「你真的太衝了，把自己的小孩、老婆留下來，自己一個人離開，不是很好。」
余宗庭今一接獲詹能傑受困救出送醫，第一時間趕到醫院，在醫院外雙手合十不斷祈求奇蹟出現，掩面哭紅眼十分不捨。
余宗庭和詹能傑7年前都在信義分隊，余是分隊長，詹是部屬，余說，他從沒有把能傑當屬下，因為他們兩人「同年同月同日生」，當自己兄弟，他紅了眼眶感嘆「真想今天是兩人一起衝進去火場」。
余宗庭表示，很多人都說詹為什麼那麼笨把面罩給別人，自己丟了性命，他真的很想罵他，「你真的太衝了，把自己的小孩、老婆留下來，自己一個人離開，不是很好。」
余宗庭說，能傑就是那麼衝又拚命的人，凡是主動積極，救人跑第一，但就是這樣太認真了。
「每年12月20日我們兩人都會一起過生日，唱生日快樂歌、切蛋糕。」余宗庭說，他去年升科長比較忙，錯過詹上個月20日才剛過的生日，他打電話致歉，沒想到錯過兄弟最後一次慶生，他至今十分懊惱。
