快訊

逛遍全世界好市多？鐵粉飛越半個地球旅行「朝聖」 見日韓1景象驚呆

寒風刺骨凍末條！靠厚重衣物不夠 襪子裡塞1食材竟能保暖禦寒

撞死清大奇才判18年…胡家瑞提再審稱沒開車裝病 法官怒：你根本沒病

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆大火詹能傑殉職 他「同年同月同日生」淚崩：你真的太衝了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困羅女殉職，與詹「同年同月同日生」的基隆市消防局安全衛生科長余宗庭說，「你真的太衝了，把自己的小孩、老婆留下來，自己一個人離開，不是很好。」

余宗庭今一接獲詹能傑受困救出送醫，第一時間趕到醫院，在醫院外雙手合十不斷祈求奇蹟出現，掩面哭紅眼十分不捨。

余宗庭和詹能傑7年前都在信義分隊，余是分隊長，詹是部屬，余說，他從沒有把能傑當屬下，因為他們兩人「同年同月同日生」，當自己兄弟，他紅了眼眶感嘆「真想今天是兩人一起衝進去火場」。

余宗庭表示，很多人都說詹為什麼那麼笨把面罩給別人，自己丟了性命，他真的很想罵他，「你真的太衝了，把自己的小孩、老婆留下來，自己一個人離開，不是很好。」

余宗庭說，能傑就是那麼衝又拚命的人，凡是主動積極，救人跑第一，但就是這樣太認真了。

「每年12月20日我們兩人都會一起過生日，唱生日快樂歌、切蛋糕。」余宗庭說，他去年升科長比較忙，錯過詹上個月20日才剛過的生日，他打電話致歉，沒想到錯過兄弟最後一次慶生，他至今十分懊惱。

基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困羅女殉職。記者游明煌／翻攝
基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困羅女殉職。記者游明煌／翻攝
基隆市消防局安全衛生科長余宗庭與詹能傑「同年同月同日生」。記者游明煌／翻攝
基隆市消防局安全衛生科長余宗庭與詹能傑「同年同月同日生」。記者游明煌／翻攝

基隆火災 消防員 殉職

延伸閱讀

基隆大火殉職詹能傑受困76分鐘 第3次搜索未攜帶共生面罩

影／詹能傑救人殉職 同行義消氧氣將耗盡撤離求援：拜託啦、快點啦

影／詹能傑摘面罩救人殉職 同行義消撤離求援疾呼「沒氣了快點啦」

基隆消防小隊長三進火場救人喪命 31年來共64名消防員因公殉職

相關新聞

基隆勇消3進火場給面罩殉職...3大疑點引論 同袍：極端環境下判斷

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨晚火警，仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困羅女，將自己空氣面罩給羅女後，嗆昏失聯一小時，送醫...

基隆大火詹能傑殉職 他「同年同月同日生」淚崩：你真的太衝了

基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困羅女殉職，與詹「同年同月同日生」的基隆市消防局安...

基隆勇消詹能傑殉職家屬哀戚招魂 女星嘆：為什麼要用生命換別人生還？

在火場救人殉職的消防小隊長詹能傑，與妻子育有1女，常在臉書貼出充滿父愛的父女照，他胞弟也是消防員，目前在桃園任職。家屬今...

基隆大火消防員曾觸電送醫 起火點疑對講機牆面有「隱形電流」

基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困羅女殉職，消防局火調科今上午到2樓民宅採證，將客...

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」得知詹不治哭了

基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑今晨殉職，現場救災指揮官溫梓強說，詹能傑兩度進入火場，至氣瓶快用盡才退出。詹與同仁交接時，...

基隆勇消詹能傑殉職 消防署長：入祀忠烈祠、9歲孩將照顧到大學畢業

基隆火警導致消防員詹能傑殉職，消防署長蕭煥章昨表示，對罹難者家屬感到抱歉，詹能傑不幸捨身，是消防體系最深層傷痛；詹留下的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。