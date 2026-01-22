快訊

基隆大火消防員曾觸電送醫 起火點疑對講機牆面有「隱形電流」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困羅女殉職，消防局火調科今上午到2樓民宅採證，將客廳大門右側對講機挖出，發現插座電源配線有短路，疑為起火點，但距離斷電已超過10小時，檢測牆面發現仍有90伏特電壓，將再釐清該大樓線路是否有問題讓牆壁成帶電體，導致出現「隱形電流」。

在詹能傑被救出前，今天凌晨1點多，安樂分隊小隊長楊祥義在搜救過程中被「電擊」導致雙腳抽筋、麻痺，消防人員用單架抬救送醫後並無大礙。楊說，觸電時並沒有昏厥，但約15分鐘後出現抽筋、麻痺，當時台電已斷電，但不知為何還會被觸電。

火調科今上午9時採證時，發現講機的牆面示仍有「90伏特」的電壓，懷疑大樓公共線路是否有其他短路讓牆壁成「帶電體」，起火原因初判是對講機短路，詳細原因仍待鑑驗結果。

「回收雜物地上堆到天花板避免垮下，家中堆了有如垃圾山，什麼雜物都有。」搜救人員只能用摸的來搜索，但稍微一碰就會垮下，才會這麼難找到受困羅女。

台灣電力公司基隆區營業處指出，台電21日晚接獲通報到場，向指揮官請示何時斷電，在今天凌晨0時23分現場斷電，0時48分擴大範圍社區都斷電，不清楚為何還會有不明電流。

基隆大火一名<a href='/search/tagging/2/消防員' rel='消防員' data-rel='/2/103537' class='tag'><strong>消防員</strong></a>曾觸電送醫。記者游明煌／攝影
基隆大火一名消防員曾觸電送醫。記者游明煌／攝影
基隆大火消防員曾觸電送醫，起火點疑對講機，牆面有「隱形電流」。記者游明煌／翻攝
基隆大火消防員曾觸電送醫，起火點疑對講機，牆面有「隱形電流」。記者游明煌／翻攝
基隆大火消防員曾觸電送醫，起火點疑對講機，牆面有「隱形電流」。記者游明煌／翻攝
基隆大火消防員曾觸電送醫，起火點疑對講機，牆面有「隱形電流」。記者游明煌／翻攝

