勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑今晨殉職，現場救災指揮官溫梓強說，詹能傑兩度進入火場，至氣瓶快用盡才退出。詹與同仁交接時，聽到屋主說女兒房間的位置，又衝進火場，為救出受困者不幸殉職，身為指揮官很難過。

溫梓強是基隆市消防局第一大隊副大隊長，轄區安樂區樂利三街「台北生活家」社區發生火警，消防局共派遣消防、救護車共30輛，消防人員73人和義消15人前往搶救，由溫擔任指揮官。

溫梓強說，詹能傑幾乎與當地安樂消防分隊同仁同時抵達現場，現場同仁分頭展開布線滅火和疏散住戶等任務。詹能傑一直負責進入火場人命搜索和攻擊火勢。

詹能傑前兩次背負氣瓶進入火場，因為屋內雜物很多，動線狹窄，不利搜救，最後都因氣瓶快耗盡撤出。第二度退出火場時，他不斷提醒其他同仁，小心碰撞屋內雜物，因為有可能塌下來危害安全。

詹能傑與其他同仁交接工作時，起火民宅林姓女屋主跟詹說，她的女兒的房間的位置，詹能傑聽過後，備好氣瓶又進入火場。

同行的義消盧彥宏脫險後說，他們找到羅女後，羅女還有呼吸，但沒意識。他聽到詹喊「面罩」，伸手一摸竟摸到詹的臉，察覺他可能脫下面罩給羅女使用，急忙和詹共用自己的氣瓶。

盧彥宏說，他們想要救出羅女，但她被雜物壓住，拖不出來，最後快沒氣了，氣瓶警報聲響，被迫撤出火場後，急切的說明兩人受困位置，其他消防人員進入火場救出詹和羅女，送醫均告不治。

溫梓強表示，消防同仁進入火場的氣瓶都有管制氣量壓力，每人使用氣量速率和時間不同，但都會低於半小時。詹仁傑前兩次進入火場，都有在管制時間內出來，當時氣瓶都還有氣，但已低於管制氣量壓力。

溫梓強說，詹能傑第三次進入火場，因為有找到羅女，想要把他帶出來，又因為羅女被雜物卡住了，救援不易，所以待的比較久。